Remo participa de reunião com clubes das Séries A e B para criação de Liga de futebol

Hoje é um dia importante para os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Os representantes dos clubes da elite futebol nacional terão uma reunião com as equipes da Série B para informar as propostas da criação de uma Liga no Brasil, com a CBF caminhando junto, porém sem tantas interferências. A reunião ocorre em São Paulo (SP) durante todo o dia e o Remo será representado pelo presidente Fábio Bentes.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Bentes infirmou que nesse momento é conhecer as propostas, saber como a engrenagem vai funcionar, para depois as equipes da Série B possam alinhar algumas delas.

“Estou aqui em São Paulo (SP) e vamos ouvir o que pensam [sobre a Liga], pois ainda não conhecemos as propostas. A reunião será durante todo o dia e terão algumas apresentações sobre o modelo proposto”, disse, Bentes.

No dia 15 deste mês, dirigentes de 19 equipes quem compõe a Série A entregaram um documento à CBF, pedindo algumas mudanças, principalmente estatutárias. O único clube que não assinou foi o Sport-PE, já que o Leão pernambucano não possui presidente, porém o clube divulgou apoio à criação da liga. A intenção da Liga fazer com que ela ganhe força comercial e que seja mais igualitária, sem disputas entre clubes por negociações contratuais.