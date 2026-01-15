Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano

Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge

O Liberal

O Clube do Remo confirmou nesta semana, por meio de suas redes sociais, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Sávio por mais um ano. O novo vínculo é válido até o final da temporada 2026.

Titular em boa parte da campanha que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, Sávio inicia a nova temporada com prestígio junto à torcida azulina. O jogador teve atuações consistentes ao longo do campeonato, apesar de um período de oscilação no meio da competição, quando chegou a perder espaço e ser opção no banco de reservas.

Naquele momento, a concorrência era com o paraguaio Alan Rodríguez, que acabou deixando o clube ao fim da temporada. Atualmente, Sávio disputa posição com o experiente Jorge, que segue no elenco e também tem contrato até o fim de 2026.

Aos 30 anos, o lateral esteve presente em 22 dos 38 jogos do Remo na Série B do ano passado e já estava integrado ao grupo desde o início da pré-temporada, em janeiro. Com a renovação agora oficializada, ele passa a ser mais uma opção confirmada para o técnico Juan Carlos Osorio na sequência da temporada.

O Remo estreia oficialmente em 2026 neste domingo (18), contra o Águia de Marabá, às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
