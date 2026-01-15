Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge O Liberal 15.01.26 19h06 O Clube do Remo confirmou nesta semana, por meio de suas redes sociais, a renovação de contrato do lateral-esquerdo Sávio por mais um ano. O novo vínculo é válido até o final da temporada 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Titular em boa parte da campanha que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, Sávio inicia a nova temporada com prestígio junto à torcida azulina. O jogador teve atuações consistentes ao longo do campeonato, apesar de um período de oscilação no meio da competição, quando chegou a perder espaço e ser opção no banco de reservas. VEJA MAIS Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação Naquele momento, a concorrência era com o paraguaio Alan Rodríguez, que acabou deixando o clube ao fim da temporada. Atualmente, Sávio disputa posição com o experiente Jorge, que segue no elenco e também tem contrato até o fim de 2026. Aos 30 anos, o lateral esteve presente em 22 dos 38 jogos do Remo na Série B do ano passado e já estava integrado ao grupo desde o início da pré-temporada, em janeiro. Com a renovação agora oficializada, ele passa a ser mais uma opção confirmada para o técnico Juan Carlos Osorio na sequência da temporada. O Remo estreia oficialmente em 2026 neste domingo (18), contra o Águia de Marabá, às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO João Lucas fala sobre concorrência na lateral do Remo: 'Todo mundo vai ter sua chance' Na lateral-direita, a concorrência será com Marcelinho, titular na temporada passada 15.01.26 19h48 CONTRATO Remo oficializa renovação de Sávio por mais um ano Lateral inicia a temporada valorizado pela torcida após campanha de acesso e disputa posição com Jorge 15.01.26 19h06 Futebol Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino 15.01.26 16h33 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12