Remo oficializa contratação do meia Albano, do Goiás

O Remo oficializou nesta segunda-feira (25) a contratação do meio-campista Albano, de 24 anos. O jogador, que chega à equipe azulina por empréstimo vindo do Goiás, deve ficar em Belém até o final da Série C do Brasileirão. As informações foram divulgadas no site oficial do Leão.

A contratação de Albano foi anunciada no mesmo dia em que o Leão rescindiu o contrato com o meia Felipe Gedoz. O agora ex-jogador remista foi alvo de um episódio de indisciplina no final de semana. O atleta, inclusive, não foi relacionado para a partida contra o São José-RS, pela Série C.

Anunciado oficialmente pelo Remo, Albano falou com o site oficial do clube e explicou o motivo de ter escolhido jogar no Remo. O Leão será o primeiro clube do norte do Brasil na carreira do jovem jogador.

"Agradeço ao Clube do Remo pela oportunidade e fico muito feliz. Estou motivado, chego para iniciar os trabalhos logo com o grupo e ajudar o Remo nos objetivos da temporada", disse.

A relação entre Remo e Albano é um namoro antigo. O Leão tentou a contratação do meia no ano passado, quando o clube estava na Série B e o jogador havia disputado o Campeonato Goiano pelo Aparecidense-GO. No entanto, o Goiás acabou comprando o atleta.

Albano é catarinense da cidade de São Miguel do Oeste (SC), iniciou a carreira no Vila Nova-GO, teve passagens pelo Jataiense-GO, Trindade-GO, Aparecida-GO e Votuporangunse-SP. No Goiás ajudou o clube a subir para a Série B e nesta temporada atuou em 10 partidas, todas elas pelo estadual.