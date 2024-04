Remo não deve ter dois titulares para primeiro Re-Pa da Copa Verde; veja

Além do já afastado zagueiro Ligger, em razão de uma lesão muscular, o Remo não deverá ter outros dois titulares na partida desta quarta-feira (3) contra o Paysandu, jogo de ida da semifinal da Copa Verde . O meia Matheus Anjos continua com um quadro de virose e não está apto para a partida de hoje; e o lateral-esquerdo Nathan sentiu dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico azulino.

Desta forma, o técnico Gustavo Morínigo ganha ainda mais dificuldades para sequência de clássicos que tem pela frente. O atacante Felipinho, que já deixou a etapa de transição , pode ser uma novidade como opção de ataque. Já o volante Renato Alves, também em recuperação de uma virose, é dúvida. O lateral Thalys, o zagueiro Jonilson e o meia-atacante Sillas estão recuperados do quadro viral e vão para o Re-Pa.

Uma provável escalação do Remo para a partida de hoje, contra o Paysandu, deverá ter Marcelo Rangel; Thalys (Vidal), Jonilson, Ícaro (Bruno Bispo) e Raimar; Henrique Vigia, Jáderson e Pavani; Marco Antônio, Ytalo (Ribamar) e Kelvin.

Paysandu e Remo se enfrentam a partir das 20h desta quarta-feira no Mangueirão, em Belém. O jogo de volta da semifinal da Copa Verde será na próxima quarta, dia 10, no mesmo horário e local. Paralelamente, os eternos rivais paraenses duelam nos próximos dois domingos, dias 7 e 14, pela final do Parazão 2024. As partidas serão às 17h.