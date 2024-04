Jogadores de Remo e Paysandu podem fazer estreia em clássicos Re-Pa; confira

Remo e Paysandu começam nesta quarta-feira (3) a maratona de quatro Re-Pa seguidos. Os times disputam uma vaga na final Copa Verde e decidem o Campeonato Paraense. Nas partidas, pelo menos 12 jogadores do Leão Azul e do Papão podem fazer o primeiro clássico paraense da carreira.

Além deles, o treinador azulino, Gustavo Morínigo também vai estrear em Re-Pa. O técnico chegou no Remo na metade do Parazão, com a missão de reestruturar o time. Até o momento, o comandante do Leão Azul não perdeu um jogo e empatou apenas um.

Do lado do Remo, seis jogadores podem fazer o primeiro clássico contra o Paysandu como profissional: Jonilson, Bruno Bispo, Sillas, Nathan, Henrique e Matheus Anjos, que é dúvida para a partida por conta de uma virose.

Nathan, Henrique e Bruno Bispo até foram como reserva para o primeiro Re-Pa do ano, que foi pela quinta rodada do Parazão, mas não foram utilizados pelo então técnico Ricardo Catalá.

No Papão, o clássico pode ser o primeiro do goleiro Diogo Silva, do meia Edinho, dos atacantes Esli Garcia e Ruan Ribeiro, e dos zagueiros Geferson e Michel Macedo.

O Re-Pa já ocorreu 771 vezes e é considerado o mais disputado do mundo. Para todo jogador paraense ou que joga em um dos clubes, disputar uma partida entre os dois times é a grande chance de sentir a atmosfera das duas das maiores torcidas do norte. Além disso, há um peso maior nos jogos por conta da rivalidade histórica entre as duas equipes.

Nos próximos 12 dias, o Leão Azul e o Papão vão se enfrentar quatro vezes, em jogos importantíssimos para a temporada. Nesta quarta-feira (3), a primeira partida é válida pela semifinal da Copa Verde. O duelo ocorre no Mangueirão, às 20h.

No domingo (7), os times de enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Na quarta (10), Remo e Paysandu decidem de vez que vai para a final do torneio regional. E no domingo (10), ocorre a decisão do Parazão, também no Mangueirão.