Fora de casa, Remo arranca empate contra o Londrina pelo quadrangular da Série C

O Remo teve bons momentos e um gol anulado, contudo, não saiu do 0 a 0 diante do Londrina, em jogo realizado no estádio do Café, em Londrina, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C, grupo D. Neste domingo (13), a rodada será complementada com a partida entre Paysandu e Ypiranga-RS, em Belém.

Acompanhe o lance a lance

Primeiro Tempo

Com Gedoz chamando a responsabilidade e armando os lances ofensivos, o Remo teve uma atuação satisfatória. É bem verdade que foi pressionado por cerca de 20 minutos, apesar do adversário não ter criado lances ofensivos definitivos.

À medida que o Leão se estabilizou em campo, foi melhor. Tanto é que teve um momento de gol anulado, aos 41 minutos. Em lance que cruzou a área do Londrina, a bola chegou ao atacante Hélio que cruzou rasteiro, Gedoz desviou e Tcharlles deu um carrinho para marcar o gol, mas a bandeirinha anulou, alegamento impedimento. Antes, o goleiro Vinícius havia feito duas defesas difíceis.

Segundo Tempo

Bem posicionado, o Remo de Paulo Bonamigo teve uma postura reativa. Aos nove minutos, porém, Adenílson escapou e, num lance raro, viu-se cara a cara com Vinícius. A finalização, porém, foi equivocada.

Nos demais momentos, o time paraense reatraiu, sendo que só teve uma chance com Ermel, aos 37 minutos. O chute, contudo, foi por cima.

