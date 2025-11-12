Capa Jornal Amazônia
Remo leva vantagem no histórico contra o Avaí em duelo deste sábado pela Série B

Avaí e Remo medem forças a partir das 16h30, direto da Ressacada

O Liberal
Avaí e Remo duelam neste sábado, a partir das 16h30. (Cristino Martins / O Liberal)

Avaí e Remo voltam a se enfrentar neste sábado (15), às 16h30, em um duelo que promete equilíbrio e tradição. As equipes caminham para o 13º confronto da história entre os clubes, em uma rivalidade que começou há mais de meio século, em 1974, quando se enfrentaram pela primeira vez na elite do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Leão da Ilha levou a melhor, vencendo em casa por 3 a 0.

Desde então, o histórico é favorável ao time paraense. Em 12 partidas, o Remo soma seis vitórias, contra quatro do Avaí e dois empates. O último encontro aconteceu no primeiro turno da Série B, em Belém, e terminou com vitória azulina por 2 a 1, com gols de Matheus Davó e Pedro Rocha.

O novo confronto, válido pela reta final da competição, traz novos ingredientes que tornam a partida especial para as torcidas envolvidas. O Avaí busca reagir em casa, tentando afastar o risco de rebaixamento e encerrar a temporada de forma digna. Já o Remo ainda sonha com o acesso e aposta na boa fase de alguns jogadores decisivos, entre eles o próprio artilheiro da Série B, o atacante Pedro Rocha, com 14 gols.

Em todas as competições, Avaí e Remo já se enfrentaram 12 vezes. O Remo leva vantagem no histórico geral, com seis vitórias, dois empates e quatro triunfos do Avaí. No último duelo entre os times, disputado em Belém, o Leão Azul levou a melhor e venceu por 2 a 1. Ou seja, a Ressacada promete ser o palco da revanche.

Até porque, jogando em Florianópolis, o retrospecto é equilibrado, com cinco confrontos: três vitórias do Avaí, um empate e uma vitória do Remo. Já nas partidas disputadas na casa azulina, é o próprio Remo quem domina, com cinco vitórias em sete jogos disputados. Também houve um empate e uma vitória do Avaí.

