Remo: Justiça bloqueia 10% das rendas do Re-Pa e mais dois jogos; confira a decisão

O Remo terá 10% da renda do Re-Pa bloqueada. A medida vem por meio de uma decisão judicial da 13ª Vara Cível e Empresarial, que determinou a confiscação de parte da renda do clássico, que ocorre no próximo domingo (3), às 17h, no Estádio do Baenão. O jogo é válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do Re-Pa, a medida também foi executada na derrota por 2 a 1 para o Altos e também será praticada contra o ABC. A partida ocorre no dia 17 de julho, às 19h, no estádio azulino. Segundo a decisão, 10% da renda será bloqueada, até que o clube pague o débito, que é de R$ 1.613.036,92. O valor é referente a um empréstimo feito pelo ex-presidente azulino, Amaro Klautau, ainda em 2009.

Decisão prevê o bloqueio por três jogos (Reprodução)

A equipe de O Liberal buscou contato com o departamento jurídico do Remo, mas até o momento não obteve retorno.

Vale lembrar, o clássico entre Remo e Paysandu