Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes

O Remo acertou mais duas contratações para o restante da Série B. O clube fechou com o lateral-esquerdo Jorge Marco, que foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras-SP, além do meia-ofensivo Nathan Pescador, que estava no Grêmio-RS. Os dois atletas tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, na tarde desta terça-feira (2), último dia da janela de transferência.

A diretoria do Remo foi atrás de atletas para tentar suprir as necessidades da equipe nesta reta final da Série B. O lateral-esquerdo Jorge Marco, de 29 anos, chega ao Leão sem jogar. A última partida do atleta ocorreu no dia 15 de setembro de 2024, pelo CRB-AL, seu último clube.

Jorge Marco acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, além de ter jogado no futebol europeu. Jorge iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo-RJ, atuou pelo Santos-SP, Palmeiras-SP e Fluminense-RJ. Fora do país o jogador defendeu as camisas do Monaco, da França, do Porto, de Portugal, além do Basel, da Suíça.

Além de Jorge Marco, o Remo fechou com o meia ofensivo Nathan Pescador, de 29 anos. Ele teve seu contrato rescindido com Grêmio há três semanas e assinou com o Remo até o final da Série B. Revelado pelo Athletico-PR, Nathan Pescador teve passagens pelo Fluminense-RJ, Atlético-MG, além de Belenense, de Portugal, Amiens, da França e Vitesse, da Holanda. Nesta temporada o jogador realizou quatro partidas, seu último jogo ocorreu no dia 29 de maio, pela Copa Sul-Americana.

Nesta terça-feira também saiu a publicação da inscrição no BID do atacante português João Pedro, que foi apresentado nesta semana e já treina no Baenão. O atleta está apto e já poderá estrear com a camisa do Remo diante do Amazonas-AM, na próxima sexta-feira (5), em Manaus (AM).