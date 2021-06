Remo faz proposta de rescisão de contrato ao zagueiro Mimica; decisão pode ocorrer hoje

O Remo estava tentando um empréstimo com o zagueiro Mimica, mas não conseguiu realizar o negócio do jeito esperado. A diretoria azulina queria o empréstimo do jogador e que o novo clube fosse o responsável por todo os pagamentos de salários do atleta, o que as equipes contatadas não aceitaram. Uma fonte interna do clube repassou ao OLiberal que foi proposto um acordo entre Leão Azul e Mimica, porém o jogador fez uma contraproposta que está sendo analisada.

Uma reunião entre o jogador e dirigentes será realizada para decidir o futuro de Mimica, que possui contrato com o Remo até o mês de dezembro de 2021. O defensor está no Leão desde 2018, conquistou dois títulos do Parazão (2028 e 2019) e foi importante no acesso azulino para a Série B em 2020. Na atual temporada o zagueiro jogou duas vezes e acabou perdendo espaço na equipe do técnico Paulo Bonamigo.