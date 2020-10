Zagueiro do Remo reencontra amigo de bairro que realizou o sonho de ser jogador e venceu a violência e o tráfico

Aos 34 anos e na sua terceira temporada vestindo a camisa do Remo, o zagueiro Mimica ficou todo orgulhoso na última partida do Leão na Série C, contra o Imperatriz-MA. Além da vitória azulina por 5 a 0, o jogador atuou com um outro atleta que foi criado no mesmo bairro que ele, em São Luís (MA).

Experiente no mundo do futebol, Mimica viu nascer o garoto Thiago Tomais, atualmente com 23 anos. Os dois trilharam o mesmo caminho, em um bairro complicado, tomado pelo tráfico de drogas. Mimica serviu de inspiração para o jovem Tomais, que teve a oportunidade de jogar contra o seu maior exemplo no futebol e na vida. O defensor remista conversou com a equipe de OLiberal e falou sobre esse momento marcante na carreira.

“Ele é meu parceiro, da minha cidade e do bairro onde nasci. Fomos criados juntos, famílias próximas e onde morávamos o tráfico é muito grande, então somos exemplos no bairro”, disse.

Mimica relembrou as dificuldades enfrentadas quando garoto e sempre que conversa com Thiago, tenta repassar um pouco da sua vivência e experiência no mundo da bola, com conselhos tanto dentro como fora das quatro linhas.

“Por eu ser mais velho fui exemplo para ele, já que na época ele gostava de jogar como zagueiro, que é a minha posição.. Fiquei muito feliz de poder reencontrá-lo como jogador profissional e jogar contra ele. Nós tentamos passar essa mensagem para a nossa comunidade em no bairro Barreto em São Luís (MA), pois é uma situação complicada e nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Conversamos bastante, foi um jogo especial, que ele possa fazer sempre o melhor todos os dias”, comentou, Mimica.

O zagueiro azulino já atuou 52 vezes com a camisa do Remo e conquistou dois títulos do Parazão (2018-2019), além do leão Azul, Mimica já defendeu as cores do Confiança-SE, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-RS, Vila Nova-GO, Botafogo-PB e Chapadinha-MA.