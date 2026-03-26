Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo está escalado para estreia na Copa Norte; confira

Leão estreia contra o Porto Velho, em Rondônia, ás 20h30

O Liberal

O Clube do Remo está escalado para a estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho, em Rondônia, às 20h30. O Leão divulgou a formação titular para o confronto desta noite, confirmando a expectativa de um time alternativo, com espaço para jogadores que vêm tendo menos minutos e presença significativa de atletas da base. Confira:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

DIA DE LEÃO

Remo está escalado para estreia na Copa Norte; confira

Leão estreia contra o Porto Velho, em Rondônia, ás 20h30

26.03.26 20h02

FUTEBOL

Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco

Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP

26.03.26 15h15

futebol

Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar

Próximo período de contratações será entre julho e setembro

26.03.26 13h06

Será?

De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B

Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência

26.03.26 10h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira

26.03.26 7h00

NO LIMITE

Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho

Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida

26.03.26 8h00

FUTEBOL

Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu

O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID

25.03.26 13h32

Será?

De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B

Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência

26.03.26 10h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda