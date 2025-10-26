Remo enfrenta a Chapecoense-SC no Baenão pela 34ª rodada da Série B Duelo será um confronto direto entre equipes que brigam pelo acesso à elite do futebol brasileiro O Liberal 26.10.25 14h04 Remo volta a jogar no Baenão (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Embalado por seis vitórias seguidas, o Remo voltará a jogar em casa na 34ª rodada. O duelo será contra a Chapecoense-SC, adversária direta pelo acesso à Série A do Brasileirão. A partida será no próximo domingo (2), no estádio Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apesar do grande apelo do jogo, que pode deixar o clube azulino mais perto do acesso, a partida não será realizada no Mangueirão por conta do evento Global Citizen, que acontecerá no estádio no sábado (1º). Com isso, o duelo será no Baenão. O Remo ainda não anunciou a venda de ingressos para o jogo, mas informou que o check-in para os sócio-torcedores começa na próxima segunda-feira (27), às 9h. VEJA MAIS Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. A expectativa é de casa cheia para a partida, já que o time vive uma boa fase no campeonato e é um dos favoritos, no momento, na briga pelo acesso. Ao todo, o Baenão tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores. A equipe azulina mandou a grande maioria dos jogos da Série B no Mangueirão, enquanto utilizava o Baenão para treinos. Contudo, por conta de shows e eventos no Estádio Olímpico, três duelos foram transferidos para o local, somando duas vitórias e uma derrota. Na última sexta-feira (24), o Remo venceu o Cuiabá-MT por 3 a 1 e chegou a 57 pontos na tabela de classificação da Série B. Atualmente, a equipe é a segunda colocada, atrás apenas do líder Coritiba-PR, que tem 60. Nesta rodada, apenas a Chapecoense-SC, que está em quinto lugar e joga na próxima segunda-feira (27) contra o Operário-PR, pode ultrapassar o Remo. Caso o duelo termine empatado ou a Chape perca, o Leão Azul fechará a 34ª rodada como vice-líder. 