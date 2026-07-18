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Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians

Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão

Fábio Will
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Remo pega o Ituano em jogo-treino (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo terá seu segundo teste antes do retorno aos jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão Azul terá pela frente a equipe do Ituano-SP, neste sábado (18), às 11h, no CT do clube paulista, na cidade de Itu (SP), em jogo-treino visando à partida contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.

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O Leão terá pela frente o Ituano-SP, equipe que disputa a Série C do Brasileirão e que, no momento, ocupa a 11ª posição na tabela, fora do G8 (clubes que passam para o quadrangular final). Esse será o segundo teste realizado pelo Remo nesse período de pausa para a Copa do Mundo e também de férias dos atletas. O primeiro ocorreu em Belém, no Mangueirão, contra a Tuna Luso Brasileira, equipe que disputava a Série D. O Remo venceu o jogo-treino pelo placar de 6 a 1.

Time deve ser o mesmo

Diante do Ituano, o técnico do Remo, Léo Condé, deve manter o mesmo time que entrou em campo diante da Tuna, em Belém. O time azulino deve ter novamente Yago Pikachu atuando de ponta direita, com o meio formado por Zé Welison e Patrick na contenção, tendo Vitor Bueno mais livre para armar as jogadas ofensivas. No gol, Condé deve seguir com Ivan. Porém, Marcelo Rangel, que estava em período de transição, é uma das opções e integra o grupo de jogadores relacionados.

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Novidades

Neste jogo-treino, o técnico Léo Condé já poderá contar com os três jogadores contratados para esta janela de transferências. Os zagueiros Matheus Felipe e Zé Ivaldo, além do volante Edson Fernando, todos novatos, podem ser utilizados ao longo da atividade.

Bid

Os três novos contratados podem jogar contra o Ituano, por se tratar de um jogo-treino. Porém, aguardam a publicação de seus nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poderem ser utilizados contra o Corinthians.

Provável time azulino

Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

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