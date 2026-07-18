Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão Fábio Will 18.07.26 7h00 Remo pega o Ituano em jogo-treino (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo terá seu segundo teste antes do retorno aos jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão Azul terá pela frente a equipe do Ituano-SP, neste sábado (18), às 11h, no CT do clube paulista, na cidade de Itu (SP), em jogo-treino visando à partida contra o Corinthians-SP, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão terá pela frente o Ituano-SP, equipe que disputa a Série C do Brasileirão e que, no momento, ocupa a 11ª posição na tabela, fora do G8 (clubes que passam para o quadrangular final). Esse será o segundo teste realizado pelo Remo nesse período de pausa para a Copa do Mundo e também de férias dos atletas. O primeiro ocorreu em Belém, no Mangueirão, contra a Tuna Luso Brasileira, equipe que disputava a Série D. O Remo venceu o jogo-treino pelo placar de 6 a 1. Time deve ser o mesmo Diante do Ituano, o técnico do Remo, Léo Condé, deve manter o mesmo time que entrou em campo diante da Tuna, em Belém. O time azulino deve ter novamente Yago Pikachu atuando de ponta direita, com o meio formado por Zé Welison e Patrick na contenção, tendo Vitor Bueno mais livre para armar as jogadas ofensivas. No gol, Condé deve seguir com Ivan. Porém, Marcelo Rangel, que estava em período de transição, é uma das opções e integra o grupo de jogadores relacionados. VEJA MAIS Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas Neymar vai continuar no Santos e enfrentará o Remo pela Copa do Brasil? Veja! Com a permanência confirmada, o astro pode reencontrar o Leão Azul nas oitavas de final da Copa do Brasil Novidades Neste jogo-treino, o técnico Léo Condé já poderá contar com os três jogadores contratados para esta janela de transferências. Os zagueiros Matheus Felipe e Zé Ivaldo, além do volante Edson Fernando, todos novatos, podem ser utilizados ao longo da atividade. Bid Os três novos contratados podem jogar contra o Ituano, por se tratar de um jogo-treino. Porém, aguardam a publicação de seus nomes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poderem ser utilizados contra o Corinthians. Provável time azulino Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x ituano jogo-treino futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 Futebol Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians Zagueiro destaca evolução física e tática durante a intertemporada e projeta um segundo turno de recuperação na Série A 17.07.26 22h06 Futebol Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena 17.07.26 19h42 FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 FUTEBOL Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia pelo Monaco com vitória em amistoso Embora tenha começado com um resultado positivo, Filipe Luís ainda não conta com todos os jogadores do elenco 18.07.26 9h17 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16