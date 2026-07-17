Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena O Liberal 17.07.26 19h42 Garro está fora do duelo que retona a Série A, contra o Remo. (Rodrigo Coca / Agência Corinthians) O Corinthians pode ter novidades no elenco para o confronto diante do Remo, marcado para a próxima quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da ausência confirmada do meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fernando Diniz acompanha a evolução de jogadores que estão em fase final de recuperação e podem reforçar a equipe. O lateral-esquerdo Hugo e o meia-atacante Vitinho iniciaram a fase de transição física, considerada a última etapa antes do retorno aos gramados. Hugo está afastado desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, enquanto Vitinho trata dores no quadril direito desde maio. Outro nome que pode voltar a ficar à disposição é o zagueiro Gustavo Henrique. O defensor foi preservado no amistoso diante do Cascavel por conta de um controle de carga e trabalhou internamente durante a última semana. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador na retomada do Brasileirão. VEJA MAIS Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 Quem também se aproxima do retorno é o zagueiro João Pedro Tchoca, que está na reta final da recuperação após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Caso seja liberado pelo departamento médico, aumentará as opções para o sistema defensivo alvinegro. Mesmo com a possibilidade de reforços, Fernando Diniz terá uma ausência importante no setor de criação. Rodrigo Garro cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians em um dos primeiros compromissos da equipe após a pausa para a Copa do Mundo. Os possíveis retornos ganham ainda mais importância porque o Corinthians segue impedido de registrar novos jogadores em razão dos transfer bans impostos pela Fifa. Com isso, a comissão técnica aposta na recuperação dos atletas lesionados para fortalecer o elenco na sequência da temporada. O Timão ocupa a 10ª colocação da Série A, com 24 pontos, e chega embalado por vitórias sobre Atlético e Grêmio. Já o Remo tenta aproveitar a retomada da competição para reagir na tabela e deixar a zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 corinthians jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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