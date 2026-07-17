Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo

O Corinthians pode ter novidades no elenco para o confronto diante do Remo, marcado para a próxima quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da ausência confirmada do meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fernando Diniz acompanha a evolução de jogadores que estão em fase final de recuperação e podem reforçar a equipe.

O lateral-esquerdo Hugo e o meia-atacante Vitinho iniciaram a fase de transição física, considerada a última etapa antes do retorno aos gramados. Hugo está afastado desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, enquanto Vitinho trata dores no quadril direito desde maio.

Outro nome que pode voltar a ficar à disposição é o zagueiro Gustavo Henrique. O defensor foi preservado no amistoso diante do Cascavel por conta de um controle de carga e trabalhou internamente durante a última semana. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador na retomada do Brasileirão.

VEJA MAIS

Quem também se aproxima do retorno é o zagueiro João Pedro Tchoca, que está na reta final da recuperação após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Caso seja liberado pelo departamento médico, aumentará as opções para o sistema defensivo alvinegro.

Mesmo com a possibilidade de reforços, Fernando Diniz terá uma ausência importante no setor de criação. Rodrigo Garro cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians em um dos primeiros compromissos da equipe após a pausa para a Copa do Mundo.

Os possíveis retornos ganham ainda mais importância porque o Corinthians segue impedido de registrar novos jogadores em razão dos transfer bans impostos pela Fifa. Com isso, a comissão técnica aposta na recuperação dos atletas lesionados para fortalecer o elenco na sequência da temporada.

O Timão ocupa a 10ª colocação da Série A, com 24 pontos, e chega embalado por vitórias sobre Atlético e Grêmio. Já o Remo tenta aproveitar a retomada da competição para reagir na tabela e deixar a zona de rebaixamento.