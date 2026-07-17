Paysandu confirma a contratação do meia Radsley para a sequência da Série C Jogador já está em Belém e integrado ao elenco bicolor O Liberal 17.07.26 10h17 Jogador chega por meio de empréstimo até o final da Série C (Divulgação / Paysandu) O Paysandu confirmou, na manhã desta sexta-feira (17), a contratação do meia Radsley, do Retrô-PE. O jogador chega para reforçar o Papão na sequência da temporada e ajudar a equipe na busca pelo acesso à Série B. Conforme divulgou o clube, o acerto foi firmado por empréstimo junto ao time pernambucano até o fim da temporada. Radsley já está em Belém, onde passou por avaliações físicas e realizou os exames médicos. Antes do anúncio oficial, o meia chegou a compartilhar uma foto na capital paraense, o que aumentou a expectativa pela confirmação da contratação. VEJA MAIS Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão Preparador físico do Paysandu vê pausa na Série C como oportunidade para fortalecer o time Léo Cupertino afirmou que o período sem jogos será importante para recuperar atletas e aprimorar a condição física do elenco Caio Mello possui números importantes pelo Paysandu; saiba detalhes Volante voltou após se recuperar de lesão e os números mostram importância para o time Ainda segundo o Paysandu, o novo reforço já está integrado ao elenco e iniciou os trabalhos com a equipe. “Muito feliz pela chegada ao Papão. Que a gente consiga esse tão sonhado acesso. Vamos juntos!”, declarou o jogador. Agora, Radsley aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder estrear com a camisa bicolor. Nesta temporada, o meia, de 31 anos, disputou 22 partidas pelo Retrô, marcou seis gols e deu uma assistência. Radsley chegou ao clube pernambucano em 2022, foi emprestado ao Botafogo-PB em 2023, retornou ao Retrô e, em 2025, foi cedido ao Athletico-GO, onde atuou em apenas seis partidas. O jogador também tem passagens por Juventus-SP, Altos-PI e Vila Nova-GO. Radsley é o terceiro reforço anunciado pelo Paysandu para a sequência da Série C. Antes dele, o clube oficializou as chegadas do zagueiro Pedro Carrerette e do meia Pablo Alcântara. Ambos já estrearam com a camisa bicolor. Caso seja regularizado a tempo, o novo contratado poderá atuar contra o Amazonas, no dia 26 de julho, em duelo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Paysandu confirma a contratação do meia Radsley para a sequência da Série C Jogador já está em Belém e integrado ao elenco bicolor 17.07.26 10h17 futebol Preparador físico do Paysandu vê pausa na Série C como oportunidade para fortalecer o time Léo Cupertino afirmou que o período sem jogos será importante para recuperar atletas e aprimorar a condição física do elenco 16.07.26 12h33 futebol Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão 16.07.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 Brasil perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei 18.07.26 0h01 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena 17.07.26 19h42