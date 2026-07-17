Paysandu confirma a contratação do meia Radsley para a sequência da Série C

O Paysandu confirmou, na manhã desta sexta-feira (17), a contratação do meia Radsley, do Retrô-PE. O jogador chega para reforçar o Papão na sequência da temporada e ajudar a equipe na busca pelo acesso à Série B.

Conforme divulgou o clube, o acerto foi firmado por empréstimo junto ao time pernambucano até o fim da temporada.

Radsley já está em Belém, onde passou por avaliações físicas e realizou os exames médicos. Antes do anúncio oficial, o meia chegou a compartilhar uma foto na capital paraense, o que aumentou a expectativa pela confirmação da contratação.

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Ainda segundo o Paysandu, o novo reforço já está integrado ao elenco e iniciou os trabalhos com a equipe.

“Muito feliz pela chegada ao Papão. Que a gente consiga esse tão sonhado acesso. Vamos juntos!”, declarou o jogador.

Agora, Radsley aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder estrear com a camisa bicolor.

Nesta temporada, o meia, de 31 anos, disputou 22 partidas pelo Retrô, marcou seis gols e deu uma assistência. Radsley chegou ao clube pernambucano em 2022, foi emprestado ao Botafogo-PB em 2023, retornou ao Retrô e, em 2025, foi cedido ao Athletico-GO, onde atuou em apenas seis partidas. O jogador também tem passagens por Juventus-SP, Altos-PI e Vila Nova-GO.

Radsley é o terceiro reforço anunciado pelo Paysandu para a sequência da Série C. Antes dele, o clube oficializou as chegadas do zagueiro Pedro Carrerette e do meia Pablo Alcântara. Ambos já estrearam com a camisa bicolor.

Caso seja regularizado a tempo, o novo contratado poderá atuar contra o Amazonas, no dia 26 de julho, em duelo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.