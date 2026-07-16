Torneio de vôlei feminino em Belém tem ingressos divulgados; confira valores e setores Amistoso internacional será realizado em setembro no Mangueirinho e reunirá equipes como Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima, do Peru Hannah Franco 16.07.26 22h22 Brasil Cup de vôlei feminino em Belém tem ingressos divulgados; confira valores e setores (Flickr/Minas Tênis Clube) A organização da Brasil Cup de vôlei feminino divulgou novos detalhes sobre o torneio internacional que será realizado em Belém, nos dias 18 e 19 de setembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Além da confirmação das equipes participantes, foram divulgados os valores dos ingressos para acompanhar as partidas. Considerado um dos grandes eventos de pré-temporada do voleibol feminino nacional, o torneio reunirá Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde, Minas Tênis Clube e Alianza Lima, do Peru. As equipes utilizarão a competição como preparação para a temporada 2026/27. VEJA MAIS Gabi admite desgaste físico e confirma ausência da seleção na fase final da Liga das Nações A ponteira e capitã passará por tratamento e não viajará com a equipe para Macau, na China, para o mata-mata da competição Júlia Kudiess sofre lesão no joelho e desfalca Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino Central do vôlei feminino teve ruptura no ligamento cruzado anterior em jogo contra os EUA no Japão O formato da Brasil Cup será composto por semifinais e final, mas o chaveamento dos confrontos ainda não foi definido pela organização. Ingressos terão venda geral a partir de julho Segundo informações divulgadas pela organização, a venda geral dos ingressos será aberta no dia 21 de julho, às 12h. Os valores são referentes à modalidade de meia-entrada solidária, mediante doação, e variam de acordo com o setor escolhido e a fase da competição. Os torcedores poderão escolher entre opções para acompanhar as semifinais, a final ou o combo com os dois dias de evento. A organização informou que detalhes sobre mapa do evento, local de venda dos ingressos e outras informações ao público serão divulgados nos próximos dias. Confira os valores dos ingressos da Brasil Cup 🏐 Arquibancada — Lote 1 Semifinais: R$ 60 Final: R$ 80 Combo (2 dias): R$ 120 🏐 Central — Lote 1 Semifinais: R$ 100 Final: R$ 120 Combo (2 dias): R$ 200 🏐 Experiência Quadra Semifinais: R$ 300 Final: R$ 400 *Não possui combo Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei brasil cup torneio de vôlei mangueirinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Um ex-Corinthians na zaga do Leão 17.07.26 10h37 Futebol Paysandu confirma a contratação do meia Radsley para a sequência da Série C Jogador já está em Belém e integrado ao elenco bicolor 17.07.26 10h17 futebol Após deixar o Remo, Kayky Almeida é anunciado pelo Sport para a disputa da Série B Zagueiro voltará a ser companheiro do atacante Diego Hernández, também ex-jogador do Leão Azul 17.07.26 9h42 FUTEBOL Virou 'filial'? Ceará fecha com dois ex-Remo e mais atletas podem defender o Vozão na Série B O Ceará acertou com o lateral-esquerdo Sávio e o meio-campista Pavani e mais dois podem chegar no Vozão 16.07.26 18h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Torneio de vôlei feminino em Belém tem ingressos divulgados; confira valores e setores Amistoso internacional será realizado em setembro no Mangueirinho e reunirá equipes como Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima, do Peru 16.07.26 22h22 futebol Após deixar o Remo, Kayky Almeida é anunciado pelo Sport para a disputa da Série B Zagueiro voltará a ser companheiro do atacante Diego Hernández, também ex-jogador do Leão Azul 17.07.26 9h42 Fifa define arbitragem da final e da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 17.07.26 0h06 COINCIDÊNCIA Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo 15.07.26 22h18