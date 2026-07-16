Torneio de vôlei feminino em Belém tem ingressos divulgados; confira valores e setores

A organização da Brasil Cup de vôlei feminino divulgou novos detalhes sobre o torneio internacional que será realizado em Belém, nos dias 18 e 19 de setembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Além da confirmação das equipes participantes, foram divulgados os valores dos ingressos para acompanhar as partidas.

Considerado um dos grandes eventos de pré-temporada do voleibol feminino nacional, o torneio reunirá Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde, Minas Tênis Clube e Alianza Lima, do Peru. As equipes utilizarão a competição como preparação para a temporada 2026/27.

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O formato da Brasil Cup será composto por semifinais e final, mas o chaveamento dos confrontos ainda não foi definido pela organização.

Ingressos terão venda geral a partir de julho

Segundo informações divulgadas pela organização, a venda geral dos ingressos será aberta no dia 21 de julho, às 12h. Os valores são referentes à modalidade de meia-entrada solidária, mediante doação, e variam de acordo com o setor escolhido e a fase da competição.

Os torcedores poderão escolher entre opções para acompanhar as semifinais, a final ou o combo com os dois dias de evento.

A organização informou que detalhes sobre mapa do evento, local de venda dos ingressos e outras informações ao público serão divulgados nos próximos dias.

Confira os valores dos ingressos da Brasil Cup

🏐 Arquibancada — Lote 1

Semifinais: R$ 60

Final: R$ 80

Combo (2 dias): R$ 120

🏐 Central — Lote 1

Semifinais: R$ 100

Final: R$ 120

Combo (2 dias): R$ 200

🏐 Experiência Quadra

Semifinais: R$ 300

Final: R$ 400

*Não possui combo