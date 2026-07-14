Gabi admite desgaste físico e confirma ausência da seleção na fase final da Liga das Nações

A ponteira e capitã passará por tratamento e não viajará com a equipe para Macau, na China, para o mata-mata da competição

A seleção brasileira feminina de vôlei terá um desfalque importante na fase final da Liga das Nações. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou que a ponteira e capitã Gabi Guimarães está fora da competição, pois seguirá em tratamento e não viajará para Macau, na China.

A CBV informou que a recuperação da jogadora avança positivamente. Contudo, o planejamento é preservar Gabi Guimarães para o Campeonato Sul-Americano, em setembro, no Rio de Janeiro, torneio que define vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gabi Guimarães explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica. Ela relatou que necessitou de um período estendido para sua recuperação física.

Gabi Guimarães explica sua ausência

A jogadora declarou: 'Infelizmente, este ano eu não vou participar da fase final da Liga das Nações. Meu processo de recuperação está indo super bem. Estou me preparando para voltar da melhor forma para o Sul-Americano, que é um campeonato importante porque vale classificação para os Jogos Olímpicos.'

A capitã também associou o problema físico ao desgaste acumulado em sua longa carreira. Gabi Guimarães, convocada para seleções de base na adolescência, ressaltou a sequência ininterrupta de temporadas.

Ela complementou: 'Já são 16, 17 anos nesse ritmo. Clube, seleção, clube, seleção. Acabei precisando de um tempo maior na minha recuperação.'

Outro desfalque e reforços

Além da ausência de Gabi Guimarães, a seleção brasileira perdeu a central Julia Kudiess. Ela sofreu uma grave lesão no joelho durante a última semana da fase classificatória da Liga das Nações.

Gabi lamentou o desfalque de Kudiess, afirmando: 'Ela estava sendo um diferencial para a gente. Apesar de nova, tem uma liderança muito grande e vai fazer falta.'