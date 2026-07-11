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Belém sediará torneio internacional de vôlei feminino em setembro

Competição amistosa será no Mangueirinho, reunindo Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima

Hannah Franco
fonte

Belém receberá torneio com gigantes do vôlei feminino; veja o que já se sabe (Instagram/@mtcvolei)

Belém receberá, entre os dias 17 e 20 de setembro, um torneio amistoso de pré-temporada que colocará frente a frente Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde, Minas Tênis Clube e Alianza Lima, do Peru. Os jogos serão realizados na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e servirão de preparação para a temporada 2026/27.

O formato será de semifinais e final, mas o chaveamento dos confrontos ainda não foram definidos.

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O amistoso contará com quatro clubes de destaque:

  • Minas Tênis Clube (Brasil);
  • Osasco (Brasil);
  • Fluminense (Brasil);
  • Alianza Lima (Peru).

Os horários das partidas e o início da venda de ingressos ainda não foram divulgados.

Esta não será a primeira vez que o Mangueirinho recebe um evento de destaque no voleibol. Em dezembro de 2025, Belém sediou o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, reunindo equipes como Sada Cruzeiro, Praia Clube e Vôlei Renata (Campinas).

image (Pedro Teixeira / Agência Pará)

Gigantes do vôlei em quadra

Atual vice-campeão da Superliga, o Minas chega como um dos favoritos da competição. A equipe mineira é uma das mais tradicionais do país e conta em seu elenco com atletas renomadas, como a tricampeã olímpica Thaísa Daher.

O Osasco São Cristóvão Saúde também figura entre os principais clubes do voleibol brasileiro. Atual campeão da Superliga 2024/25 e dono de seis títulos da competição nacional, o time paulista também conquistou o Campeonato Mundial de Clubes em 2012.

Já o Fluminense vive um período de crescimento na modalidade. O clube carioca possui uma história vitoriosa, com seis títulos do Campeonato Sul-Americano de Clubes, dois Campeonatos Brasileiros e 29 Campeonatos Cariocas.

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