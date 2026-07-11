Belém sediará torneio internacional de vôlei feminino em setembro Competição amistosa será no Mangueirinho, reunindo Fluminense, Osasco, Minas e Alianza Lima Hannah Franco 11.07.26 17h01 Belém receberá torneio com gigantes do vôlei feminino; veja o que já se sabe (Instagram/@mtcvolei) Belém receberá, entre os dias 17 e 20 de setembro, um torneio amistoso de pré-temporada que colocará frente a frente Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde, Minas Tênis Clube e Alianza Lima, do Peru. Os jogos serão realizados na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e servirão de preparação para a temporada 2026/27. O formato será de semifinais e final, mas o chaveamento dos confrontos ainda não foram definidos. VEJA MAIS Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei Liga das Nações de vôlei registra set mais longo da história com placar de 50 a 48 Polônia e Argentina protagonizaram a parcial mais longa da história da VNL, disputada por mais de 1 hora O amistoso contará com quatro clubes de destaque: Minas Tênis Clube (Brasil); Osasco (Brasil); Fluminense (Brasil); Alianza Lima (Peru). Os horários das partidas e o início da venda de ingressos ainda não foram divulgados. Esta não será a primeira vez que o Mangueirinho recebe um evento de destaque no voleibol. Em dezembro de 2025, Belém sediou o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, reunindo equipes como Sada Cruzeiro, Praia Clube e Vôlei Renata (Campinas). (Pedro Teixeira / Agência Pará) Gigantes do vôlei em quadra Atual vice-campeão da Superliga, o Minas chega como um dos favoritos da competição. A equipe mineira é uma das mais tradicionais do país e conta em seu elenco com atletas renomadas, como a tricampeã olímpica Thaísa Daher. O Osasco São Cristóvão Saúde também figura entre os principais clubes do voleibol brasileiro. Atual campeão da Superliga 2024/25 e dono de seis títulos da competição nacional, o time paulista também conquistou o Campeonato Mundial de Clubes em 2012. Já o Fluminense vive um período de crescimento na modalidade. O clube carioca possui uma história vitoriosa, com seis títulos do Campeonato Sul-Americano de Clubes, dois Campeonatos Brasileiros e 29 Campeonatos Cariocas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei osasco fluminense minas tênis clube mangueirinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco 11.07.26 14h58 Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 LUTO Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026 Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada 11.07.26 14h16 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15