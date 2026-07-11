Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026 Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada Hannah Franco 11.07.26 14h16 Quem era Jayden Adams? Jogador da África do Sul morre aos 25 anos após disputar a Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Instagram) Jayden Adams, meio-campista da seleção da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu neste sábado (11), aos 25 anos, poucos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada por familiares, representantes do atleta e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Considerado um dos principais nomes da nova geração do futebol sul-africano, Adams ganhou projeção nacional após se destacar pelo Stellenbosch FC e, posteriormente, pelo Mamelodi Sundowns, um dos clubes mais vitoriosos do continente africano. VEJA MAIS Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano Neymar terá reunião com Santos após férias e permanência é incerta; clube quer jogador motivado Um dos motivos de Neymar retornar ao Santos, no início de 2025, foi o entendimento de que o futebol brasileiro era o ambiente ideal para o jogador Quem era Jayden Adams? Nascido em 5 de maio de 2001, na cidade de Stellenbosch, na África do Sul, Jayden Adams iniciou a carreira no clube de sua cidade natal. Atuando como meio-campista, destacou-se pela qualidade na saída de bola, visão de jogo e capacidade de marcar gols. Em janeiro de 2025, foi contratado pelo Mamelodi Sundowns, equipe de Pretória, onde viveu o melhor momento da carreira. Na temporada 2025/2026, ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da África, principal competição continental. Jayden Adams integrou o elenco da seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026 e participou da campanha que levou os Bafana Bafana pela primeira vez à fase eliminatória do torneio. O meia disputou os três jogos da fase de grupos e esteve no elenco na derrota por 1 a 0 para o Canadá, resultado que eliminou a seleção sul-africana da competição. Ao todo, Adams somou 13 partidas e dois gols com a camisa da seleção principal desde sua estreia, em 2022. Além do sucesso no futebol africano, Jayden Adams também ganhou experiência internacional. Em 2025, participou da Copa do Mundo de Clubes pelo Mamelodi Sundowns e enfrentou o Fluminense em partida que terminou empatada por 0 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave JAYDEN ADAMS ÁFRICA DO SUL COPA DO MUNDO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55