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Quem era Jayden Adams? Saiba quem foi o jogador que morreu após a Copa do Mundo de 2026

Meia do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana, ele havia conquistado a Liga dos Campeões da África nesta temporada

Hannah Franco
fonte

Quem era Jayden Adams? Jogador da África do Sul morre aos 25 anos após disputar a Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/Instagram)

Jayden Adams, meio-campista da seleção da África do Sul e do Mamelodi Sundowns, morreu neste sábado (11), aos 25 anos, poucos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada por familiares, representantes do atleta e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do futebol sul-africano, Adams ganhou projeção nacional após se destacar pelo Stellenbosch FC e, posteriormente, pelo Mamelodi Sundowns, um dos clubes mais vitoriosos do continente africano.

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Quem era Jayden Adams?

Nascido em 5 de maio de 2001, na cidade de Stellenbosch, na África do Sul, Jayden Adams iniciou a carreira no clube de sua cidade natal. Atuando como meio-campista, destacou-se pela qualidade na saída de bola, visão de jogo e capacidade de marcar gols.

Em janeiro de 2025, foi contratado pelo Mamelodi Sundowns, equipe de Pretória, onde viveu o melhor momento da carreira. Na temporada 2025/2026, ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da África, principal competição continental.

Jayden Adams integrou o elenco da seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026 e participou da campanha que levou os Bafana Bafana pela primeira vez à fase eliminatória do torneio.

O meia disputou os três jogos da fase de grupos e esteve no elenco na derrota por 1 a 0 para o Canadá, resultado que eliminou a seleção sul-africana da competição.

Ao todo, Adams somou 13 partidas e dois gols com a camisa da seleção principal desde sua estreia, em 2022.

Além do sucesso no futebol africano, Jayden Adams também ganhou experiência internacional. Em 2025, participou da Copa do Mundo de Clubes pelo Mamelodi Sundowns e enfrentou o Fluminense em partida que terminou empatada por 0 a 0.

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