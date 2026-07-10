Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional Fábio Will 10.07.26 18h00 Tico ganhou elogios do técnico Léo Condé (Reprodução / Instagram / @_ticojxr_61) O Remo venceu a equipe da Tuna Luso na última quarta-feira (8), pelo placar de 6 a 1. A movimentação serviu para a equipe azulina, que chega à última semana de preparação visando o retorno para a disputa da Série A. Um dos destaques na movimentação do Leão foi o atacante Tico, das categorias de base, que atuou em uma posição diferente ao comando do técnico Léo Condé. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tico atuou no jogo-treino na lateral-esquerda e chamou atenção dos torcedores, mas principalmente do técnico Léo Condé, que entrevista à Remo TV, falou da dedicação do jogador em campo e afirmou que existe a possibilidade de ser uma peça de apoio ao time na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. “É um jogador que tem muito potencial, um menino que temos que lapidá-lo, gostei muito dele desde que iniciamos os trabalhos no Remo e, agora, com o grupo mais enxuto, dá abre chances de darmos oportunidades a ele. A posição dele de origem é atacante, mas estamos trabalhando com ele na ala-esquerda, por isso ele jogou, o clube está procurando mais um lateral, mas mostrou desenvoltura na posição e futebol o campo vai mostrando pra gente”, comentou o técnico Léo Condé. VEJA MAIS Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Natural da cidade de terral Alta (PA), Tico já vem trabalhando com a equipe profissional desde o ano passado, entrou em uma partida do Parazão 2025 e chegou a ser emprestado pelo Remo ao Atlético Piauiense onde jogou o estadual Sub-20. Na atual temporada Tico esteve em campo pela equipe Sub-20 e realizou quatro jogos pelo profissional, sendo três pela Copa Norte e um pelo Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo léo condé tico hayne futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno 09.07.26 19h58 FUTEBOL Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista 09.07.26 17h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39