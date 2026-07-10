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Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial'

Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional

Fábio Will
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Tico ganhou elogios do técnico Léo Condé (Reprodução / Instagram / @_ticojxr_61)

O Remo venceu a equipe da Tuna Luso na última quarta-feira (8), pelo placar de 6 a 1. A movimentação serviu para a equipe azulina, que chega à última semana de preparação visando o retorno para a disputa da Série A. Um dos destaques na movimentação do Leão foi o atacante Tico, das categorias de base, que atuou em uma posição diferente ao comando do técnico Léo Condé.

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Tico atuou no jogo-treino na lateral-esquerda e chamou atenção dos torcedores, mas principalmente do técnico Léo Condé, que entrevista à Remo TV, falou da dedicação do jogador em campo e afirmou que existe a possibilidade de ser uma peça de apoio ao time na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

“É um jogador que tem muito potencial, um menino que temos que lapidá-lo, gostei muito dele desde que iniciamos os trabalhos no Remo e, agora, com o grupo mais enxuto, dá abre chances de darmos oportunidades a ele. A posição dele de origem é atacante, mas estamos trabalhando com ele na ala-esquerda, por isso ele jogou, o clube está procurando mais um lateral, mas mostrou desenvoltura na posição e futebol o campo vai mostrando pra gente”, comentou o técnico Léo Condé.

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Natural da cidade de terral Alta (PA), Tico já vem trabalhando com a equipe profissional desde o ano passado, entrou em uma partida do Parazão 2025 e chegou a ser emprestado pelo Remo ao Atlético Piauiense onde jogou o estadual Sub-20. Na atual temporada Tico esteve em campo pela equipe Sub-20 e realizou quatro jogos pelo profissional, sendo três pela Copa Norte e um pelo Campeonato Paraense.

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