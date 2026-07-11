Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos Estadão Conteúdo 11.07.26 8h27 A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Tailândia na madrugada deste sábado, 11 de junho, em partida válida pela Liga das Nações, em Osaka, Japão. O revés por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, ocorreu em 1h11 de confronto. O Brasil entrou em quadra com o time reserva, já classificado para a fase final do torneio. O jogo desta madrugada ocorreu apenas 16 horas após a vitória obtida sobre a Polônia na sexta-feira, 10. Mesmo com a derrota, as comandadas por José Roberto Guimarães, se vencerem os Estados Unidos no próximo confronto, vão assumir a primeira colocação na tabela de classificação. O jogo contra as americanas está agendado para a madrugada de sábado, 11, para domingo, 12, à 0h. Primeiro set marcado por dificuldades O Brasil teve um desempenho abaixo do esperado no primeiro set. Com a equipe reserva em quadra, aos seis pontos das adversárias, a seleção brasileira tinha marcado apenas uma vez, graças a um erro de saque da Tailândia. Aos cinco pontos do placar, a seleção brasileira contabilizava apenas um ponto de ataque. A parcial foi caracterizada por erros sucessivos da equipe latina. O set terminou com o placar de 25/15, o pior da seleção brasileira na Liga das Nações 2026, considerando a parcial do confronto contra a Alemanha. Repetição de placar e pressão no set final No segundo set, o resultado final não foi muito diferente do anterior. A parcial de 25/16, apesar de um ponto maior, apresentou um maior entrosamento entre as atletas brasileiras em quadra. Na última parcial, o Brasil manteve a vantagem no placar até o 13º ponto. Contudo, a equipe reserva não suportou a pressão da equipe tailandesa, que ocupa a 14ª colocação na tabela geral da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasil Volei Liga das Nacoes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55 Futebol Paysandu apresenta Pedro Carrerette e Pablo Alcântara para reta decisiva da Série C Reforços já aparecem no BID, ficam à disposição de Júnior Rocha para o duelo com o Guarani e chegam com o discurso de ajudar o Papão na busca pelo acesso 10.07.26 21h06