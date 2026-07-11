Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Tailândia na madrugada deste sábado, 11 de junho, em partida válida pela Liga das Nações, em Osaka, Japão. O revés por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, ocorreu em 1h11 de confronto.

O Brasil entrou em quadra com o time reserva, já classificado para a fase final do torneio. O jogo desta madrugada ocorreu apenas 16 horas após a vitória obtida sobre a Polônia na sexta-feira, 10.

Mesmo com a derrota, as comandadas por José Roberto Guimarães, se vencerem os Estados Unidos no próximo confronto, vão assumir a primeira colocação na tabela de classificação. O jogo contra as americanas está agendado para a madrugada de sábado, 11, para domingo, 12, à 0h.

Primeiro set marcado por dificuldades

O Brasil teve um desempenho abaixo do esperado no primeiro set. Com a equipe reserva em quadra, aos seis pontos das adversárias, a seleção brasileira tinha marcado apenas uma vez, graças a um erro de saque da Tailândia. Aos cinco pontos do placar, a seleção brasileira contabilizava apenas um ponto de ataque.

A parcial foi caracterizada por erros sucessivos da equipe latina. O set terminou com o placar de 25/15, o pior da seleção brasileira na Liga das Nações 2026, considerando a parcial do confronto contra a Alemanha.

Repetição de placar e pressão no set final

No segundo set, o resultado final não foi muito diferente do anterior. A parcial de 25/16, apesar de um ponto maior, apresentou um maior entrosamento entre as atletas brasileiras em quadra.

Na última parcial, o Brasil manteve a vantagem no placar até o 13º ponto. Contudo, a equipe reserva não suportou a pressão da equipe tailandesa, que ocupa a 14ª colocação na tabela geral da competição.