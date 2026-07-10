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Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história

Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro

O Liberal
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O Clube do Remo apresentou um crescimento considerável no patrimônio. (Caio Maia/ O Liberal)

O Clube do Remo divulgou o balanço financeiro referente ao exercício de 2025 e apresentou o maior patrimônio líquido de sua história. De acordo com o documento, o clube encerrou o período com patrimônio de R$ 281,6 milhões, resultado que representa um crescimento superior a 100% em relação ao ano anterior.

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Em 2024, o patrimônio líquido azulino era de R$ 138,8 milhões. No intervalo de um ano, o montante saltou para R$ 281,6 milhões, refletindo a evolução das contas do clube.

Segundo os dados apresentados no balanço, o patrimônio atual coloca o Remo à frente de clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio e Atlético-MG.

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O crescimento financeiro ocorre em meio ao momento de maior projeção esportiva vivido pelo Leão nas últimas décadas. Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 33 anos, o clube passou a ampliar suas receitas e mantém investimentos em diferentes áreas da estrutura administrativa e esportiva.

O balanço também atribui a evolução patrimonial ao aumento das receitas, à valorização da marca e ao planejamento financeiro adotado pela atual gestão ao longo da última temporada.

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