Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro O Liberal 10.07.26 19h55 O Clube do Remo apresentou um crescimento considerável no patrimônio. (Caio Maia/ O Liberal) O Clube do Remo divulgou o balanço financeiro referente ao exercício de 2025 e apresentou o maior patrimônio líquido de sua história. De acordo com o documento, o clube encerrou o período com patrimônio de R$ 281,6 milhões, resultado que representa um crescimento superior a 100% em relação ao ano anterior. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 2024, o patrimônio líquido azulino era de R$ 138,8 milhões. No intervalo de um ano, o montante saltou para R$ 281,6 milhões, refletindo a evolução das contas do clube. Segundo os dados apresentados no balanço, o patrimônio atual coloca o Remo à frente de clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio e Atlético-MG. VEJA MAIS Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno O crescimento financeiro ocorre em meio ao momento de maior projeção esportiva vivido pelo Leão nas últimas décadas. Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 33 anos, o clube passou a ampliar suas receitas e mantém investimentos em diferentes áreas da estrutura administrativa e esportiva. O balanço também atribui a evolução patrimonial ao aumento das receitas, à valorização da marca e ao planejamento financeiro adotado pela atual gestão ao longo da última temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo patrimônio do clube do remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno 09.07.26 19h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09