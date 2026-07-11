Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026

O meio-campista sul-africano Jayden Adams morreu neste sábado (11), aos 25 anos, poucos dias após defender a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada por familiares, representantes do atleta e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.

Adams atuava pelo Mamelodi Sundowns e foi um dos destaques da campanha histórica da seleção sul-africana no Mundial. Pela primeira vez, os Bafana Bafana avançaram para a fase eliminatória da competição.

Durante a campanha, o meio-campista foi titular nos confrontos contra México e Tchéquia. Também entrou no segundo tempo da vitória sobre a Coreia do Sul, resultado decisivo para a classificação da equipe ao mata-mata. A trajetória da África do Sul terminou na fase de 16 avos de final, com a eliminação diante do Canadá.

A morte do jogador causou comoção no futebol sul-africano. Em entrevista ao portal Soccer Laduma, o mentor de Adams, Brendine Johnson, lamentou a perda e afirmou que o atleta estava animado com os próximos desafios da carreira.

"Essa perda destruiu todo mundo. Eu tinha falado com ele na quinta-feira e ele estava muito animado com o retorno após a Copa do Mundo. Estava preparado para os desafios que tinha pela frente. Ninguém esperava isso", disse.

Johnson também pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre o velório e o sepultamento do jogador. A reportagem segue acompanhando o caso.