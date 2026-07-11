Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano Gabi Gutierrez 11.07.26 11h14 Jayden joga desde 2025 no Mamelodi Sundowns (Foto: reprodução | sundownsfc.co.za) O meio-campista sul-africano Jayden Adams morreu neste sábado (11), aos 25 anos, poucos dias após defender a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada por familiares, representantes do atleta e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas. Adams atuava pelo Mamelodi Sundowns e foi um dos destaques da campanha histórica da seleção sul-africana no Mundial. Pela primeira vez, os Bafana Bafana avançaram para a fase eliminatória da competição. Durante a campanha, o meio-campista foi titular nos confrontos contra México e Tchéquia. Também entrou no segundo tempo da vitória sobre a Coreia do Sul, resultado decisivo para a classificação da equipe ao mata-mata. A trajetória da África do Sul terminou na fase de 16 avos de final, com a eliminação diante do Canadá. A morte do jogador causou comoção no futebol sul-africano. Em entrevista ao portal Soccer Laduma, o mentor de Adams, Brendine Johnson, lamentou a perda e afirmou que o atleta estava animado com os próximos desafios da carreira. "Essa perda destruiu todo mundo. Eu tinha falado com ele na quinta-feira e ele estava muito animado com o retorno após a Copa do Mundo. Estava preparado para os desafios que tinha pela frente. Ninguém esperava isso", disse. Johnson também pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre o velório e o sepultamento do jogador. A reportagem segue acompanhando o caso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave COPA DO MUNDO 2026 SELEÇÃO SUL-AFRICANA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55 Futebol Paysandu apresenta Pedro Carrerette e Pablo Alcântara para reta decisiva da Série C Reforços já aparecem no BID, ficam à disposição de Júnior Rocha para o duelo com o Guarani e chegam com o discurso de ajudar o Papão na busca pelo acesso 10.07.26 21h06