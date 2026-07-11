Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor Partida das quartas de final está marcada para este sábado (11), às 18h, mas altas temperaturas em Miami colocam o horário em risco Hannah Franco 11.07.26 14h58 Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor (Tarso Sarraf/O Liberal) A bola está prevista para rolar às 18h (horário de Brasília) deste sábado (11) para Noruega x Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, mas as condições climáticas podem interferir no cronograma da partida. A região está sob alerta para calor intenso. A previsão indica temperaturas próximas dos 30°C, com sensação térmica que pode ultrapassar os 40°C durante o horário do jogo. VEJA MAIS Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega DJ Khaled perde R$ 2,5 milhões após apostar no hexa do Brasil na Copa do Mundo Artista viu aposta de US$ 500 mil acabar com a derrota para a Noruega Veículos da imprensa internacional informaram que existe a possibilidade de atraso no início da partida ou até de adiamento, caso as condições sejam consideradas inadequadas para atletas e público. Até o momento, a Fifa não confirmou qualquer alteração na programação. O confronto segue mantido para as 18h, e uma eventual mudança dependerá da avaliação das condições climáticas nas horas que antecedem o duelo. Ao longo da Copa do Mundo, a entidade já adotou pausas obrigatórias para hidratação em todas as partidas disputadas sob forte calor. Apesar disso, nenhum jogo do torneio precisou ser adiado por causa das altas temperaturas. Os únicos atrasos registrados até agora ocorreram em razão de alertas de tempestades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Noruega Inglaterra Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO 2026 Argentina e Suíça jogam neste sábado (11) por vaga na semifinal da Copa do Mundo Quem sair vencedor do confronto deste sábado enfrenta, na quarta-feira (15), em Atlanta, o vencedor do duelo entre Inglaterra e Noruega 11.07.26 12h37 COPA DO MUNDO 2026 Copa do Mundo: Miami recebe confronto entre Inglaterra e Noruega neste sábado (11) Seleção Brasileira estaria jogando neste sábado, no lugar da Noruega 11.07.26 12h36 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 FUTEBOL Remo: Atacante da base faz jogo-treino na lateral-esquerda e é elogiado por Condé: 'muito potencial' Jovem de 19 anos é cria da base azulina e busca seu espaço no time profissional 10.07.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Jogador da África do Sul morre aos 25 anos dias após disputar a Copa do Mundo de 2026 Jayden jogou pela seleção Sul-Africana 3 vezes este ano 11.07.26 11h14 FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 Liga das Nações Vôlei Feminino: Brasil perde para Tailândia por 3 sets a 0 na Liga das Nações A equipe jogou com o time reserva em partida válida pela Liga das Nações. Próximo desafio é contra os Estados Unidos 11.07.26 8h27 Futebol Patrimônio do Remo supera R$ 281 milhões e clube divulga maior resultado financeiro de sua história Balanço de 2025 aponta crescimento de mais de 100% em um ano; valor coloca o Leão à frente de tradicionais clubes do futebol brasileiro 10.07.26 19h55