Que horas é Noruega x Inglaterra? Jogo da Copa do Mundo pode ser adiado por causa do calor

A bola está prevista para rolar às 18h (horário de Brasília) deste sábado (11) para Noruega x Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, mas as condições climáticas podem interferir no cronograma da partida.

A região está sob alerta para calor intenso. A previsão indica temperaturas próximas dos 30°C, com sensação térmica que pode ultrapassar os 40°C durante o horário do jogo.

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Veículos da imprensa internacional informaram que existe a possibilidade de atraso no início da partida ou até de adiamento, caso as condições sejam consideradas inadequadas para atletas e público.

Até o momento, a Fifa não confirmou qualquer alteração na programação. O confronto segue mantido para as 18h, e uma eventual mudança dependerá da avaliação das condições climáticas nas horas que antecedem o duelo.

Ao longo da Copa do Mundo, a entidade já adotou pausas obrigatórias para hidratação em todas as partidas disputadas sob forte calor. Apesar disso, nenhum jogo do torneio precisou ser adiado por causa das altas temperaturas. Os únicos atrasos registrados até agora ocorreram em razão de alertas de tempestades.