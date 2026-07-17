Após deixar o Remo, Kayky Almeida é anunciado pelo Sport para a disputa da Série B

Após rescindir com o Remo, o zagueiro Kayky Almeida acertou com o Sport para a sequência da temporada. O anúncio foi feito na última quinta-feira (16), poucos dias depois de o clube azulino confirmar a saída do jogador.

No Leão da Ilha, o defensor terá a missão de repetir a campanha que fez no Remo e ajudar a equipe pernambucana na busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Conforme divulgou o Sport, o contrato é válido até o fim da temporada.

"O Sport Club do Recife anuncia a chegada do zagueiro Kayky, revelado pelo Fluminense. O atleta estava no Remo, onde conquistou o acesso à elite em 2025, e chega com contrato até o fim da temporada", publicou o clube nas redes sociais.

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Na nova equipe, Kayky será companheiro do atacante uruguaio Diego Hernández, que também deixou o Remo nesta janela de transferências.

Kayky tem apenas 21 anos e é formado nas categorias de base do Fluminense. O jogador chegou ao Leão Azul no meio da temporada de 2025, por empréstimo do Tricolor carioca, para reforçar a equipe na disputa da Série B. O zagueiro disputou 15 partidas, deu uma assistência e participou da campanha do acesso.

Já nesta temporada, começou como titular. No entanto, perdeu espaço na equipe azulina e passou a ser reserva. A última partida de Kayky com a camisa do Remo foi em abril, contra o Águia de Marabá, pela Copa Norte. Em 2026, o defensor disputou 16 jogos. Ao todo, foram 31 partidas com a camisa do Leão Azul.