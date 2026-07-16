Preparador físico do Paysandu vê pausa na Série C como oportunidade para fortalecer o time

Léo Cupertino afirmou que o período sem jogos será importante para recuperar atletas e aprimorar a condição física do elenco

O Paysandu tem uma pausa considerável entre o último jogo, disputado no domingo (12), na Curuzu, contra o Guarani, e o próximo compromisso, marcado para o dia 26, diante do Amazonas. Nesse período, a equipe terá tempo para recuperar os jogadores e intensificar a preparação para a sequência do campeonato. Segundo o preparador físico do clube, Léo Cupertino, esse intervalo será importante para melhorar o desempenho do elenco.

"[Esse é um momento de] recuperar os atletas, que às vezes vêm fadigados, que em algum momento a gente precisa aumentar e melhorar um pouquinho alguma capacidade física deles. E a gente entende que essa folga é muito benéfica para que a gente possa homogeneizar o máximo possível o nosso elenco", destacou o preparador físico.

Léo também ressaltou que os dias de folga são importantes para os atletas recarregarem as energias, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, com o convívio familiar, fator levado em consideração quando há semanas livres no calendário.

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Ainda conforme o preparador bicolor, a equipe está bem preparada fisicamente para a competição, embora ainda precise evoluir em alguns aspectos.

"Nós temos, no dia a dia, o controle do treinamento. Nele, entendemos que a equipe ainda precisa evoluir um pouquinho mais em algumas capacidades físicas, mas entendemos que estamos no caminho certo", comentou.

Base

Léo Cupertino também falou sobre os atletas das categorias de base integrados ao elenco profissional do Papão nesta temporada. Segundo ele, o resultado tem sido positivo e os jovens acionados vêm apresentando bom desempenho, com potencial para evoluir ainda mais.

"São atletas que realmente não têm um lastro de exigência de uma competição tão forte como a Série C, e a gente entende que é de suma importância eles estarem conosco. Eu vejo o Paysandu num caminho crescente, benéfico. Vejo que o clube pode colher muitos frutos em relação a essa garotada. E a gente entende que, subindo para a Série B, esses atletas chegam para uma próxima temporada muito mais amadurecidos e com uma condição de performar ainda melhor", completou o preparador físico.