Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão

O jogo-treino entre Ituano-SP e Remo, neste sábado (17), às 11h, no CT do Ituano, marca o reencontro do Remo com seu antigo treinador. O Leão entra em campo em uma movimentação visando à sequência da Série A e terá pela frente um técnico que marcou o futebol paraense e que defendeu as cores do Remo e do seu rival, Paysandu.

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O Remo reencontrará o técnico Mazola Júnior, comandante que esteve à frente do clube na temporada 2020, quando a equipe ainda disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Polêmico e forte em suas colocações, Mazola marcou história no futebol paraense ao comandar o Paysandu e levar o time bicolor ao acesso à Série B, em 2014.

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Pelo Remo, Mazola comandou a equipe ainda no Campeonato Paraense, mas perdeu a final para o Paysandu. O treinador esteve no clube azulino durante a pandemia, iniciou sua trajetória no Leão em fevereiro e deixou o clube em setembro. Ao todo, foram 16 partidas, com 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 56,2%.

Mazola comandou o Remo no ano passado e iniciou a caminhada azulina na Série C (Arquivo O Liberal)

Aos 61 anos, Mazola acumula passagens por várias equipes do futebol brasileiro. Além do Remo e do Paysandu, o treinador passou por Sport-PE, Ipatinga-MG, Cuiabá-MT, Bragantino-SP, CRB-AL, Botafogo-SP, Vila Nova-GO, Londrina-PR, Ponte Preta-SP, Criciúma-SC, além de Novorizontino-SP, Portuguesa-SP e Confiança-SE. Mazola também teve uma breve passagem pela Indonésia, no ano passado, onde comandou o PSS Sleman.

Lembra dele?

Outro ex-Remo que faz parte do elenco do Ituano é o atacante Bruno Alves, de 33 anos. O jogador passou pelo Remo em 2022, foi campeão paraense pelo Leão e realizou 32 jogos, com 7 gols e uma assistência. No ano seguinte, Bruno vestiu a camisa do Paysandu, realizando 34 jogos, marcando 4 gols e conquistando o acesso à Série B com o Papão.

Bruno atuando pelo Leão Azul (Samara Miranda / Remo)