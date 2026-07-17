Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A Fábio Will 17.07.26 16h16 Mazola defendeu o Leão em 2020 (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) O jogo-treino entre Ituano-SP e Remo, neste sábado (17), às 11h, no CT do Ituano, marca o reencontro do Remo com seu antigo treinador. O Leão entra em campo em uma movimentação visando à sequência da Série A e terá pela frente um técnico que marcou o futebol paraense e que defendeu as cores do Remo e do seu rival, Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo reencontrará o técnico Mazola Júnior, comandante que esteve à frente do clube na temporada 2020, quando a equipe ainda disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Polêmico e forte em suas colocações, Mazola marcou história no futebol paraense ao comandar o Paysandu e levar o time bicolor ao acesso à Série B, em 2014. VEJA MAIS Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 Virou 'filial'? Ceará fecha com dois ex-Remo e mais atletas podem defender o Vozão na Série B O Ceará acertou com o lateral-esquerdo Sávio e o meio-campista Pavani e mais dois podem chegar no Vozão Pelo Remo, Mazola comandou a equipe ainda no Campeonato Paraense, mas perdeu a final para o Paysandu. O treinador esteve no clube azulino durante a pandemia, iniciou sua trajetória no Leão em fevereiro e deixou o clube em setembro. Ao todo, foram 16 partidas, com 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 56,2%. Mazola comandou o Remo no ano passado e iniciou a caminhada azulina na Série C (Arquivo O Liberal) Aos 61 anos, Mazola acumula passagens por várias equipes do futebol brasileiro. Além do Remo e do Paysandu, o treinador passou por Sport-PE, Ipatinga-MG, Cuiabá-MT, Bragantino-SP, CRB-AL, Botafogo-SP, Vila Nova-GO, Londrina-PR, Ponte Preta-SP, Criciúma-SC, além de Novorizontino-SP, Portuguesa-SP e Confiança-SE. Mazola também teve uma breve passagem pela Indonésia, no ano passado, onde comandou o PSS Sleman. Lembra dele? Outro ex-Remo que faz parte do elenco do Ituano é o atacante Bruno Alves, de 33 anos. O jogador passou pelo Remo em 2022, foi campeão paraense pelo Leão e realizou 32 jogos, com 7 gols e uma assistência. No ano seguinte, Bruno vestiu a camisa do Paysandu, realizando 34 jogos, marcando 4 gols e conquistando o acesso à Série B com o Papão. Bruno atuando pelo Leão Azul (Samara Miranda / Remo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol Ituano mazola júnior bruno alves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão 19.07.26 9h00 Futebol Remo é derrotado pelo Ituano em último teste antes da retomada da Série A Leão perde em jogo-treino disputado em quatro tempos, no interior paulista; Léo Condé destaca observações no elenco e vê equipe pronta para encarar o Corinthians 18.07.26 16h01 FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 Futebol Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians Zagueiro destaca evolução física e tática durante a intertemporada e projeta um segundo turno de recuperação na Série A 17.07.26 22h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Zagueiro se despede do Paysandu e pode ser anunciado em clube da Europa O defensor Luccão está de saída do Paysandu e se despediu do clube nas redes sociais 19.07.26 18h01 FUTEBOL Caio Mello possui números importantes pelo Paysandu; saiba detalhes Volante voltou após se recuperar de lesão e os números mostram importância para o time 15.07.26 17h26 FUTEBOL Torcedora que vende latinhas e brigadeiros para ir aos jogos do Remo recebe presente inesperado Rafaela Bittencourt saiu de casa para vender brigadeiros e garantir o dinheiro para o ingresso do Re-Pa 20.07.26 1h13 FUTEBOL Final da Copa do Mundo mobiliza torcedores em Belém e paraense aposta no tetra da Argentina Torcedor paraense está confiante na Argentina diante da Espanha 19.07.26 17h05