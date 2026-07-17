Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão

O Remo volta a jogar no próximo sábado (23), após mais de 50 dias sem partidas por conta da pausa para a Copa do Mundo. O compromisso será diante do Corinthians, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além de marcar o retorno do Leão Azul à competição, a partida será um reencontro do zagueiro Marllon com o ex-clube.

O atual defensor azulino teve três passagens pelo Timão. A primeira foi em 2018, quando disputou apenas três jogos com a camisa alvinegra. A segunda ocorreu em 2019, após um breve empréstimo ao Bahia. Na ocasião, Marllon entrou em campo 13 vezes pelo Corinthians.

No mesmo ano, foi emprestado ao Cruzeiro e retornou ao clube paulista em 2020, durante a temporada marcada pela pandemia da Covid-19. Naquele ano, disputou mais 13 partidas pela equipe.

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Essa foi a última passagem do defensor pelo Corinthians. Depois disso, transferiu-se para o Cuiabá, onde permaneceu até 2024. Em seguida, atuou pelo Ceará e, em 2026, acertou com o Leão Azul.

Ao lado de Tchamba, o zagueiro é titular absoluto na defesa azulina e capitão do time, sendo uma das lideranças da equipe.

Marllon já reencontrou outros ex-clubes nesta edição do Brasileirão, como Cruzeiro e Flamengo, onde iniciou a carreira nas categorias de base e estreou como profissional.

Zagueiro Marllon durante passagem pelo Corinthians (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O zagueiro já viajou com o elenco para São Paulo, onde o Remo faz, neste sábado (18), um jogo-treino contra o Ituano-SP para ganhar ritmo e ajustar a equipe antes do confronto com o Corinthians.