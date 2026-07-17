Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians

O amistoso contra o Ituano, marcado para este sábado (18), às 11h, no interior de São Paulo, será mais um teste do Clube do Remo antes da retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada, e aposta na intertemporada para iniciar uma reação na competição.

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Atual 18º colocado, com 18 pontos, o Leão embarcou nesta semana para São Paulo, onde concluirá a preparação. O duelo diante do Ituano será o segundo teste da equipe comandada por Léo Condé durante a pausa do Brasileirão. No primeiro jogo-treino, o Remo goleou a Tuna Luso por 6 a 1.

Para o zagueiro Marllon, o confronto diante da equipe paulista será fundamental para medir o estágio de evolução do elenco antes do retorno oficial da competição.

"A importância é muito grande para que a gente possa retomar nossa melhor parte física e o nosso melhor entendimento de jogo. Vamos enfrentar uma equipe que não parou de jogar, que está disputando a Série C, uma realidade muito próxima dos nossos jogos. Vai ser muito benéfico para retomarmos a confiança, o nosso estilo de jogo e estarmos preparados da melhor forma contra o Corinthians."

Após mais de um mês de paralisação da Série A por causa da Copa do Mundo, o defensor acredita que o campeonato representa um novo começo para o clube paraense. Segundo ele, o elenco aproveitou o período de treinamentos para corrigir falhas e fortalecer a equipe para o segundo turno.

"A gente entende a torcida, porque nós mesmos nos cobramos muito para voltar a vencer e entregar os melhores resultados dentro e fora de casa. Vai se tratar de um recomeço para a gente. Tenho certeza de que vamos fazer um bom segundo turno, com humildade e os pés no chão, para recomeçar da melhor forma possível."

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Marllon também afirmou que o grupo chega preparado para a sequência decisiva da temporada. Depois de um período de recesso, o elenco retomou os trabalhos em alta intensidade e busca transformar a preparação em resultados dentro de campo.

"Tivemos um período de recesso, mas depois retornamos com carga máxima, no nosso melhor modo possível, preparados fisicamente e taticamente para fazer um grande segundo turno do Brasileiro."

Além das declarações de Marllon, o meia Patrick também ressaltou durante o embarque da delegação a importância da intertemporada para recuperar o ritmo de jogo e ajustar a equipe antes da retomada da Série A. A expectativa da comissão técnica é aproveitar o amistoso diante do Ituano para definir os últimos detalhes da equipe que enfrentará o Corinthians, em um confronto direto na luta para deixar a zona de rebaixamento.