Marllon aposta em recomeço do Remo e vê amistoso como necessário antes de enfrentar o Corinthians Zagueiro destaca evolução física e tática durante a intertemporada e projeta um segundo turno de recuperação na Série A O Liberal 17.07.26 22h06 Marllon aposta na retomada azulina na Série A. (Samara Miranda/ Ascom Remo) O amistoso contra o Ituano, marcado para este sábado (18), às 11h, no interior de São Paulo, será mais um teste do Clube do Remo antes da retomada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada, e aposta na intertemporada para iniciar uma reação na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Atual 18º colocado, com 18 pontos, o Leão embarcou nesta semana para São Paulo, onde concluirá a preparação. O duelo diante do Ituano será o segundo teste da equipe comandada por Léo Condé durante a pausa do Brasileirão. No primeiro jogo-treino, o Remo goleou a Tuna Luso por 6 a 1. Para o zagueiro Marllon, o confronto diante da equipe paulista será fundamental para medir o estágio de evolução do elenco antes do retorno oficial da competição. "A importância é muito grande para que a gente possa retomar nossa melhor parte física e o nosso melhor entendimento de jogo. Vamos enfrentar uma equipe que não parou de jogar, que está disputando a Série C, uma realidade muito próxima dos nossos jogos. Vai ser muito benéfico para retomarmos a confiança, o nosso estilo de jogo e estarmos preparados da melhor forma contra o Corinthians." Após mais de um mês de paralisação da Série A por causa da Copa do Mundo, o defensor acredita que o campeonato representa um novo começo para o clube paraense. Segundo ele, o elenco aproveitou o período de treinamentos para corrigir falhas e fortalecer a equipe para o segundo turno. "A gente entende a torcida, porque nós mesmos nos cobramos muito para voltar a vencer e entregar os melhores resultados dentro e fora de casa. Vai se tratar de um recomeço para a gente. Tenho certeza de que vamos fazer um bom segundo turno, com humildade e os pés no chão, para recomeçar da melhor forma possível." VEJA MAIS Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 Marllon também afirmou que o grupo chega preparado para a sequência decisiva da temporada. Depois de um período de recesso, o elenco retomou os trabalhos em alta intensidade e busca transformar a preparação em resultados dentro de campo. "Tivemos um período de recesso, mas depois retornamos com carga máxima, no nosso melhor modo possível, preparados fisicamente e taticamente para fazer um grande segundo turno do Brasileiro." Além das declarações de Marllon, o meia Patrick também ressaltou durante o embarque da delegação a importância da intertemporada para recuperar o ritmo de jogo e ajustar a equipe antes da retomada da Série A. A expectativa da comissão técnica é aproveitar o amistoso diante do Ituano para definir os últimos detalhes da equipe que enfrentará o Corinthians, em um confronto direto na luta para deixar a zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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