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Brasil perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira masculina perdeu pela segunda vez na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) de vôlei, nesta sexta-feira, em Chicago (EUA), ao ser derrotada pela Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 26/28 e 19/25. Com o resultado, o time nacional fica em situação bastante difícil para obter vaga na fase final da competição.

O Brasil volta a jogar neste domingo, às 14 horas, diante da China com a obrigação da vitória para ainda ter chance de classificação para a fase final, entre os dias 29 de julho a 2 de agosto em Ningbo, na China, com as sete primeiras seleções colocadas na classificação geral e a equipe chinesa, a anfitriã.

O técnico Bernardinho escalou o time titular com: Maique (líbero), Fernando Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Flávio e Pinta (centrais).

O Brasil começou bem no ataque com Darlan, Flávio e Pinta, a novidade de Bernardinho no time titular. A vantagem de 10/7 só não foi maior por causa dos erros nos saques.

O alto time polonês, atual vice-campeão olímpico e atual campeão da Liga das Nações, conseguiu evitar três contra-ataque do Brasil e mostrou força nas bolas de meio para equilibrar a partida e assumir a ponta com 20/19.

A parte final do set foi marcada por erros no saque e dois ataques para fora de Darlan. Os poloneses abriram 23/21 e fecharam em 25/22. O Brasil cometeu dez erros contra penas cinco da Polônia.

O Brasil voltou um pouco desconcentrado para o segundo set e a Polônia aproveitou para abrir rápido 3/0. Depois com o bloqueio bem posicionado, a equipe polonesa chegou a 7/3.

O jogo ficou igual tanto nos erros como nos acertos. Com isso, a diferença permaneceu a mesma até Bryan conseguir finalizar um contra-ataque e deixar o Brasil a ponto no placar: 17/18.

O problema foi o 'marrento' Fornal, que com dois ataques colocou nova vantagem de 20/17 para a Polônia. O Brasil reagiu com uma bola de meio de Flávio e bloqueios de Pinta e Bryan: 20/20.

O equilíbrio do final do set foi marcado por dois momentos ruins do Brasil. Flávio escorregou na hora de bater uma bola de meio e Cachopa também perdeu o tempo da bola em um levantamento. Com isso, a Polônia fechou a segunda parcial em 28/26.

O terceiro set começou ainda mais complicado para o Brasil, com vários erros no ataque e a Polônia ligada no bloqueio. Com isso, os poloneses abriram 8/4.

Os times se revezaram nos pontos, mas só a Polônia conseguia marcar nos contra-ataques. Desta forma, chegou a 18/12. O Brasil tentou diminui a desvantagem no saque, mas falhou. O panorama permaneceu o mesmo até o final e os poloneses fecharam o set em 25/19 e o jogo em 3 sets a 0.

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