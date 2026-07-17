Trilha Cicloturística do Marajó reúne ciclistas e movimenta o turismo na região

Pedal está na quinta edição e conta com mais de mil inscritos

Durante três dias, Soure recebe turistas e ciclistas apaixonados por mountain bike para a Trilha Cicloturística do Marajó. O evento, que neste ano ocorre de sexta-feira (17) a domingo (19), une esporte, integração regional e turismo.

Esta é a quinta edição do evento que, segundo um dos fundadores do passeio ciclístico, João Rodrigues de Brito Neto, "consolida a força do esporte na Amazônia e se destaca como um exemplo de superação e impacto social".

"O evento nasceu do desejo de unir a paixão pelo mountain bike à valorização do arquipélago marajoara, conectando ciclistas em prol da valorização da cultura, da fauna e das paisagens da região", destacou João Rodrigues Neto, que também é ciclista.

Neste ano, o passeio conta com pouco mais de mil inscritos de várias cidades do Pará e de outros estados, que vão percorrer cerca de 34 quilômetros pelas trilhas do arquipélago.

Medalha do pedal (Divulgação)

"Para a organização, a meta principal vai muito além do esporte: o objetivo é combater de frente os estigmas negativos por vezes associados ao Marajó, mostrando ao país o potencial, a receptividade e a segurança da região. Como o turismo é a base principal da economia de Soure, a chegada de centenas de visitantes aquece diretamente o comércio, a rede hoteleira, a gastronomia e o artesanato local", destacou o idealizador do projeto.

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