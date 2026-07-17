Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu

Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro'

O artilheiro Ítalo aproveitou a semana de treinamentos para recuperar as energias antes da sequência decisiva do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Atual quarto colocado, com 23 pontos, o Papão volta a campo no próximo dia 26, diante do Amazonas, fora de casa, pela 15ª rodada, embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, que recolocou a equipe na parte de cima da tabela.

Autor de 15 gols em 32 partidas na temporada, o centroavante destacou a importância da pausa no calendário para a recuperação física e mental do elenco. "Vou procurar descansar, esfriar a mente. A gente vem de uma sequência de jogos muito grande desde o início do ano. É recuperar fisicamente e mentalmente para estar preparado para os desafios que vêm pela frente", afirmou.

Segundo o atacante, o triunfo sobre o Guarani representou um ponto de virada para a equipe após um período de instabilidade. "A gente sabe que não vivia um bom momento e que essa vitória era crucial para voltar aos trilhos, recuperar a confiança e dar tranquilidade para trabalhar. Agora estamos com uma tranquilidade maior e voltamos para a parte de cima da tabela", disse.

Ítalo acredita que as duas semanas sem jogos serão importantes para que o técnico Júnior Rocha faça ajustes na equipe antes da visita ao Amazonas. "Com esse tempo de trabalho, o Júnior vai corrigir algumas coisas para a gente ficar um time muito mais coeso e conseguir as vitórias." Mesmo diante da crise vivida pelo adversário, marcada por atrasos salariais e mudanças no elenco, o atacante descartou qualquer possibilidade de acomodação.

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"A gente não pode se apegar ao que está acontecendo lá. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Estamos focados em buscar os três pontos, respeitando muito o Amazonas, mas vamos com o objetivo de vencer."

Com contrato próximo do fim, Ítalo voltou a manifestar o desejo de permanecer na Curuzu. Apesar de admitir que recebeu sondagens por meio de seu empresário, o camisa 9 garantiu que o foco permanece totalmente no acesso. "Meu desejo, sem dúvida nenhuma, é ficar. Estou muito feliz aqui. Para fechar com chave de ouro, precisamos conquistar o nosso objetivo."