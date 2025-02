Remo encara o Capitão Poço em busca da liderança isolada do Parazão

Líder do Parazão, o Remo volta a campo pelo torneio nesta segunda-feira (3) para enfrentar o Capitão Poço, pela quarta rodada. A partida, marcada para ocorrer às 20h, no estádio Mangueirão, pode marcar uma arrancada azulina na tabela. Com tropeços dos principais rivais na briga pela primeira posição, em caso de vitória, o Leão pode disparar na ponta.

No momento, a equipe azulina tem nove pontos conquistados em três partidas disputadas - 100% de aproveitamento. No entanto, todos os concorrentes do Leão na classificação já jogaram na rodada. Portanto, uma vitória remista deixaria o time de Periçá com 12 pontos, três a mais que os rivais.

Para continuar vencendo na competição, o Remo se apoia no bom desempenho da equipe. A defesa remista é a melhor do estadual, com nenhum gol sofrido até o momento. Além disso, o clube tem a segunda melhor ataque do torneio, com 10 gols marcados.

Por outro lado, o Capitão Poço vive um momento ruim no Parazão. A equipe é a lanterna do estadual, com apenas dois pontos conquistados em três jogos. No entanto, em caso de vitória, o clube, além de deixar a última posição, ainda garante a saída da zona de rebaixamento.

O que dá esperança ao torcedor da Laranja Mecânica é o desempenho da equipe. Mesmo que os resultados não tenham aparecido, o clube do interior do Pará tem jogado bem. Atuações interessantes - como as registradas contra Paysandu e Castanhal - deixam a equipe mais próxima de pontuar nas rodadas seguintes.

Como vêm as equipes?

A grande novidade do Remo para a partida deve ser a presença do atacante Felipe Vizeu, considerada a mais importante contratação do clube para a temporada. O jogador ganhou créditos com a comissão técnica após dar uma bela assistência para o gol de Adaílton, que garantiu a vitória azulina sobre o Águia de Marabá na rodada passada.

Além de Vizeu, o Remo deve fazer outras trocas pontuais na equipe que enfrenta o Capitão Poço. A tendência é que Adaílton e Pedro Rocha ganhem espaço entre os titulares. Já na defesa, há uma pequena dúvida entre Alvariño e Rafael Castro.

Já o Capitão Poço deve manter a base escalada na partida contra o Castanhal. Os principais destaques da equipe estão no meio-campo, com o volante Alysson e o meia Alexandre Santana.

Ficha técnica

Remo x Capitão Poço

Campeonato Paraense 2025

4ª rodada

Data: 03 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Djonaltan Costa de Araújo

Auxiliares: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Emanoel Ferreira do Amaral Júnior

VAR: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Remo: Marcelo Rangel; Dener, Lucão e Rafael Castro; Marcelinho, Jaderson, Pavani e Sávio; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Adaílton. Técnico: Rodrigo Santana

Capitão Poço: Daniel; Bruno, Sandro, Hyago e Samuel; Alysson, Tiago Índio, Léo Pará e Alexandre Santana; Natan e Ju Alagoano. Téncico: Rogerinho Gameleira.