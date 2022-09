Remo encara o Capital-TO no Baenão pela Copa do Brasil Sub-20

Atual bicampeão paraense de futebol Sub-20, o Remo é o único representante do Pará na Copa do Brasil da categoria. O Leão Azul recebe nesta quarta-feira (28), o Capital-TO, no Estádio Baenão, pela primeira fase da competição nacional. A vaga na segunda fase será decidida em partida única, quem vencer avança. Em caso de empate a vaga será definida nas penalidades.

VEJA MAIS

Assista ao jogo