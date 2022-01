Remo: Em Parauapebas, Gedoz e reforço azulino iniciam pré-temporada

Mais dois jogadores se juntaram aos trabalhos do Remo, na pré-temporada em Parauapebas. O meia Felipe Gedoz e o atacante Bruno Alves, reforço azulino, realizaram o primeiro treino com o grupo. Gedoz se recuperou de uma virose e Bruno só foi anunciado na última terça-feira (11).

Vale lembrar, o Remo vai realizar dois amistosos na cidade de Parauapebas, um contra a seleção local e outro contra um adversário ainda não definido. O grupo utiliza o Estádio Rosenão, além de um centro esportivo e uma academia particular.

A equipe azulina retorna do município do sudeste paraense no dia 20, para terminar a preparação para o estadual em Belém. A estreia do Leão no Parazão 2022 será no dia 27 de janeiro, às 20h30, contra o Amazônia, no Baenão, com transmissão pré e pós jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com.