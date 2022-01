Remo programa treinos mais intensos na primeira etapa da pré-temporada

O Remo já está em Parauapebas para fazer a pré-temporada de 2022. No próximo dia 27 de janeiro o Leão estreia no Parazão contra o Amazônia Independente. Com isso, segundo o preparador físico da equipe azulina, Renan Capra, os trabalhos físicos com os jogadores passaram a ficar mais intensos do que na semana passada, quando houve a reapresentação do elenco no Baenão.

“O [Paulo] Bonamigo cobra um trabalho muito intenso, até porque ele gosta de um jogo assim, e isso é uma cobrança diária com relação ao trabalho e principalmente dos atletas. Então, agora, a tendência é que a gente comece a treinar dois períodos seguidos. Começa a trabalhar força e velocidade pensando no início da competição”, afirmou o preparador físico.

Na última semana, o Remo focou na realização de exames, avaliações físicas e em trabalhos visando a “readaptação do atleta”, segundo Capra. Ainda de acordo com preparador físico, o grupo já iniciou os trabalhos mais pesados, visto que a equipe terá pouco tempo de preparação.

“Já durante essa semana treinamos cerca de dois períodos quase todos os dias. Muito trabalho, com uma intensidade alta, isso em virtude do pouco tempo de preparação [que temos]. Acredito que a gente chegará próximo de uma condição ideal perto do campeonato, claro que com muita coisa para crescer dentro da competição”, avaliou Capra.

Agenda azulina

O Remo volta a Belém no próximo dia 20, onde fará a última semana de preparação para a estreia no Parazão contra o Amazônia Independente, às 20h, no Baenão.