Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento

Um levantamento publicado pelo site Sr. Goool mostra que o Clube do Remo, apesar de viver um momento pouco favorável na Série B, tem se destacado quando o assunto é lucro. O time detém a maior arrecadação líquida entre os 20 participantes da competição, com números que ultrapassam os R$ 5 milhões. O valor corresponde ao total arrecadado já com todas as despesas descontadas. Os dados revelam ainda que apenas os oito primeiros colocados nesse ranking apresentam superávit, enquanto os demais amargam prejuízos.

No total, o Leão Azul arrecadou R$ 5.457.442,01 em 13 jogos como mandante, com média de R$ 419.803,23 por partida. A força da torcida remista é tão grande que o segundo colocado aparece com um lucro mais de R$ 1 milhão abaixo. Com 12 jogos em casa, o Athletico-PR, que ocupa a segunda posição, arrecadou R$ 3.704.222,13, média de R$ 308.685,18 por jogo.

Logo atrás do Furacão aparece o maior rival azulino, o Paysandu, com arrecadação de R$ 2.647.553,51, média de R$ 240.686,68 por partida. Se o futebol paraense não figura no G4 da tabela de classificação, em termos financeiros os clubes do Pará estão entre os melhores da competição.

Na sequência aparecem:

Coritiba: R$ 2.083.572,83

Goiás: R$ 1.152.775,89

Vila Nova: R$ 890.122,01

Chapecoense: R$ 670.068,30

Atlético-GO: R$ 354.562,58

A partir daí, os outros 12 clubes da Série B apresentam prejuízo nas finanças. O Avaí é o primeiro da lista, com déficit de R$ 131.485,67 em 12 partidas como mandante. Os valores seguem em queda até o último colocado, o América-MG, com prejuízo de R$ 748.123,97. O Coelho tem um déficit médio de R$ 68.011,27 por jogo.

A liderança azulina na arrecadação líquida também se reflete no total bruto: R$ 9.943.637,00.