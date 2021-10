Remo divulga balanço financeiro da partida contra o Galvez-AC e alega prejuízo de mais de R$ 18 mil

O Remo divulgou nesta quarta-feira (20) o balanço financeiro da partida contra o Galvez-AC, válida pela segunda fase da Copa Verde, vencida pelo time paraense com a goleada de 9 a 0. Segundo o clube, o prejuízo foi de mais de R$ 18 mil.

O clube informou que 1381 pessoas pagaram para assistir ao jogo realizado no Baenão na noite de terça-feira. Com isso, o clube arrecadou R$ 37.565,00 e a despesa foi de R$ 55.679,93. A diferença fez o clube ter um déficit de R$ 18.114,93.

Essa não é a primeira vez que o Remo alega prejuízo financeiro. Desde que o torcedor retornou ao estádio, o Leão vem divulgando o borderô dos jogos com a diferença negativa.

No jogo contra o Coritiba, pela 28ª rodada da Série B, o prejuízo foi de R$ 3,7 mil. Antes, contra o Náutico, o déficit foi de R$ 326.

O próximo compromisso do Remo será pela 31ª rodada da Série B contra a Ponte Preta. A partida está marcada para domingo (24), às 16 horas, no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.