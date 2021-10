Após empate contra o Coritiba, Remo divulga prejuízo de R$ 3,7 mil

Logo após o empate sem gols com o Coritiba, o Remo divulgou os números do borderô do duelo, válido pela 28ª rodada da Série B. De acordo com o clube, o público pagante foi de 1,908 mil, superior aos 1,699 mil do jogo contra o Náutico. Por outro lado, o prejuízo aumentou de R$ 326 para R$ 3,712 mil.

O Remo teve uma alta na arrecadação de R$ 54,475 mil para R$ 56,125 mil. Por outro lado, as despesas também subiram: de R$ 54.801 mil para R$ 59,837 mil. Por isso o aumento do prejuízo.

O próximo jogo do Remo será na sexta-feira (8), pela 29ª rodada, contra o Vila Nova-GO. A partida ocorre no Estádio OBA. O jogo tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.