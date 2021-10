Remo consegue embolsar mais de R$ 70 mil no jogo contra a Ponte Preta

O Remo divulgou o balanço financeiro do jogo contra a Ponte Preta, realizado no domingo (24), no Baenão, no qual foi derrotado por 1 a 0. Pela primeira vez desde o retorno da torcida ao estádio, o time azulino não teve prejuízo.

Segundo o clube, o público pagante foi de 6.103, com a arrecadação de R$ 151.467,00. As despesas foram de R$ 81.061,38, o que fez o Remo embolsar R$ 70.405,62.

Antes, o time azulino estava relatando apenas prejuízos. No jogo contra o Coritiba, pela 28ª rodada da Série B, o prejuízo foi de R$ 3,7 mil. Contra o Náutico, o déficit foi de R$ 326. Contra o Galvez-AC, pela segunda fase da Copa Verde, o prejuízo foi de mais de R$ 18 mil.

Agenda

Na 13ª posição, com 38 pontos, e há cinco jogos sem vencer na Série B, o Remo visita o Cruzeiro na quinta-feira (28). A partida será às 21h30 no Independência 32ª rodada da competição, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.