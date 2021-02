Remo confirma contratação de lateral direito Thiago Ennes, ex-Flamengo e Fluminense

Depois de perder o reinado de Ricardo Luz na lateral direita, o Remo tratou de promover uma disputa pela posição no elenco. Wellington Silva mal chegou e já tem um concorrente pela titularidade. Trata-se de Thiago Ennes, que, assim como Wellington, também acumula no currículo passagens por Flamengo e Fluminense. A informação já tinha sido adiantada por OLiberal.com nesta semana.

O novo lateral azulino se mostrou feliz em vestir o manto azulino na temporada. “Muito feliz e quero agradecer ao clube pela oportunidade de vestir a camisa do maior do Norte. Tenho muita expectativa que o projeto dará certo e pode ter certeza de que eu vou honrar essa camisa. Já conhecia o Remo, sempre ouvi falar coisas positivas sobre o clube”, disse.

Aos 24 anos, Ennes estava atuando na Série B pelo Confiança-SE e tem passagens por clubes como União Madeira, de Portugal, Cuiabá, Náutico, São Bernardo. O atleta chega no início da semana em Belém para realizar os exames médicos e iniciar os treinamentos com o grupo remista.

Thiago é a terceira contratação do Remo para a temporada 2021, que será marcada pela participação do clube na Série B após 13 anos. Além dele, o Remo contratou Wellington Silva, que até estreou com a camisa azulina na Copa Verde, e o volante Anderson Uchôa.

Ficha Técnica:

Nome Completo: Thiago Ennes Moreira

Apelido: Thiago Ennes

Data de Nascimento: 05/03/1996

Idade: 24 anos

Nacionalidade: Magé-RJ

Clubes: CF Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, União Madeira, de Portugal, Cuiabá, Náutico, São Bernardo e Confiança.