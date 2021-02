Remo acerta contratação de lateral-direito ex-Flamengo e Confiança

O Clube do Remo acertou a contratação de mais um lateral-direito. Trata-se de Thiago Ennes, ex-Flamengo e Confiança-SE. A informação foi confirmada por uma fonte, que disse ainda que o jogador desembarca em Belém (PA) na semana que vem para só então ser anunciado pelo time azulino.

Natural de Magé (RJ) e com 24 anos, Thiago Ennes tem experiência em Série B, competição que será disputada pelo Remo neste ano. Em 2020, ele jogou a Série B pelo Confiança-SE. No clube sergipano foram duas temporadas, com 72 jogos e um gol. Só ano passado, fez 50 partidas, sendo 31 no Brasileirão.

Ele começou a carreira na base do Maricá. Depois, passou pela base do Flamengo e Fluminense. Ainda jogou no União Madeira, time de Portugal, Náutico-PE, Cuiabá-MT e São Bernardo-SP.

Thiago será a terceira contratação do Remo para a temporada 2021, que será marcada pela participação do clube na Série B após 13 anos. Além dele, o Remo contratou o também lateral-direito Wellington Silva, que até estreou com a camisa azulina na Copa Verde, e o volante Anderson Uchôa.