Remo confirma a contratação de atacante que estava na Série D

O Remo anunciou nesta quarta-feira (25) a contratação do atacante Augusto, de 29 anos, que estava disputando a Série D pelo América-RN. O jogador já está na capital paraense e realizou exames médicos e irá iniciar os treinamentos com o restante da equipe na tarde de hoje.

Rodado pelo futebol nordestino, Augusto teve passagens por vários clubes, como Flamengo-PI, Corinthians-AL, Sousa-Al, Timon-PI, Campinense-PB, Santa Crz-SC e por último defendeu o Mecão.

Em entrevista ao site do Remo, Augusto disse que chega em um mento fundamental e que está feliz em defender as cores do Leão.

“A expectativa é muito grande por vestir a camisa do Remo, um clube grande do futebol brasileiro. Fico feliz em fazer parte dessa história e de chegar em um momento importante para o clube, que é a briga pelo acesso. Espero ajudar da melhor maneira possível e que a gente consiga subir o time para Série B”, falou.

RE-PA

O atacante também teve proposta do Paysandu para esta Série C. A equipe de OLiberal apurou que o jogador teve uma proposta maior do Remo, porém o tempo de contrato não agradou o atleta e seu empresário.

ATAQUE

Augusto chega para disputar uma vaga no ataque azulino, que já possui: Hélio Borges, Wallace, Ronald, Tcharlles, Eron, Salatiel e Gustavo Ermel.