Atacante que estava na Série D é motivo de disputa entre Remo e Paysandu

A luta por um atacante nessa reta final da Série D acabou cruzando as diretorias dos rivais Remo e Paysandu. O atacante Augusto, que estava no América-RN, teve a negociação confirmada com o Leão Azul, porém ele entrou em negociação também com o Papão da Curuzu.

LEIA MAIS

Remo confirma negociação com atacante que estava disputando a Série D

A informação foi repassada por uma fonte do Paysandu. O OLiberal apurou que o atleta chegou a conversar com os representantes do clube bicolor, porém o Remo fez uma proposta salarial melhor ao atleta, mas com um tempo de contrato menor. Isso fez com que o Papão desistisse da contratação. O clube alviceleste já trabalha com outros nomes para a posição.