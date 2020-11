Remo confirma negociação com atacante que estava disputando a Série D

O Remo ainda busca no mercado um atacante e ele está próximo de fechar com o clube azulino. Augusto, de 29 anos, que estava no América-RN, é a bola da vez no Leão. Uma fonte de dentro do Remo informou ao OLiberal que o jogador está negociando com o clube, porém ainda não foi sacramentada a sua chegada ao Baenão.

Augusto da Silva Oliveira é natural de Teresina, atua pela esquerda como ponta e também de centroavante. Rodado pelo futebol nordestino, Augusto teve passagens pelo Flamengo-PI, Corinthians-AL, Campinense-PB e Santa Cruz-PE. No Tricolor pernambucano ficou por três temporadas, atuando em 67 partidas e marcando oito gols. Na atual temporada estava defendendo o América-RN, onde jogou 18 vezes e marcou sete gols.