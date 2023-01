Remo: Com Marcelo Cabo, disputa pela titularidade entre Vinícius e Zé Carlos é revivida

Com o início da temporada 2023, a disputa pela titularidade no gol do Remo voltou à tona. Após o ídolo Vinícius ter perdido a vaga para Zé Carlos na reta final de 2022, o camisa um azulino parece ter saído em vantagem na preferência do técnico Marcelo Cabo - pelo menos no primeiro amistoso deste ano.

Em entrevista coletiva no Baenão, Zé Carlos falou sobre essa briga por ser titular no gol do Remo. O jogador minimizou a disputa e apontou que quem for o escolhido terá o apoio dos companheiros.

"É uma disputa muito sadia. A gente vem trabalhando forte, com um só objetivo, junto ali do Juninho [preparador de goleiros]. Independente de quem está jogando, a união dos goleiros é sempre por um propósito. Quem começar jogando, vamos estar apoiando. Estou feliz de ver o Vinícius voltando ao time, pois é um cara que trabalha muito", afirmou Zé Carlos.

Seja o titular ou não de Marcelo Cabo, a verdade é que Zé Carlos superou as expectativas e o próprio jogador admitiu isso. O goleiro veio do futebol mineiro para o Águia de Marabá e, após se destacar no Parazão do ano passado - somado às saídas de alguns atletas do Remo -, e agora a carreira está no momento mais importante.

"Foi uma alegria muito grande de vir para o Pará. No momento em que cheguei no Águia, não esperava de fazer um campeonato e vir parar no Remo. É algo que mudou e ainda está mudando minha carreira, para minha família, esposa e espero ter voos mais altos ainda", concluiu.