Remo busca contratação de lateral-esquerdo e quer 'fechar' elenco para Parazão

O Remo ainda vai ao mercado em busca de mais um jogador para fechar o elenco que disputará o Campeonato Paraense de 2022. O Leão procura um lateral esquerdo, que possa brigar por uma vaga no time titular. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube.

De acordo com a informação, a diretoria procura dar à comissão técnica mais profundidade no setor. No momento, o Remo conta com apenas um jogador da posição: o lateral Paulo Henrique. Para suprir a carência de peças, durante a pré-temporada o técnico Paulo Bonamigo tem treinado outros jogadores na função, como o volante Laílson e o zagueiro Marlon.

A fonte informou à reportagem que o Remo ainda estuda nomes para a posição e não existe negociações avançadas com nenhum jogador no momento.

Ainda sobre contratações, a fonte disse que, com decorrer do campeonato, a diretoria vai verificar outras carências no elenco e trazer peças de reposição. Além disso, o clube deve ficar de olho em "opções interessantes do mercado".

O Remo estreia no Parazão na próxima quinta-feira (27), a partir das 21h30, contra o Amazônia Independente, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá cobertura Lance a Lance de Oliberal.com