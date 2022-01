GUIA: O que o torcedor do Remo precisa saber antes do Parazao começar

O Campeonato Paraense de 2022 começa para o Remo nesta quinta-feira (27). A partir das 21h30, o Leão entra em campo contra o campeão da Segundinha, o Amazônia Independente, no Baenão. Os ingressos para o jogo já começaram a ser vendidos.

Faltando pouco tempo para a estreia a equipe de O Liberal elaborou uma espécie de guia para o torcedor azulino. Agrupamos as datas confirmadas de jogo, principais mudanças na equipe e o que se sabe sobre presença de torcida nos estádios. Confira:

Datas confirmadas:

A primeira fase do Parazão 2022 terá oito rodadas. No entanto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou apenas as datas das quatros primeiras partidas. Veja:

1ª rodada - Remo x Amazônia Independente - 27/01

2ª rodada - Paragominas x Remo - 30/01

3ª rodada - Itupiranga x Remo - 05/02

4ª rodada - Remo x Tapajós - 08/02

As demais datas devem ser anunciadas no decorrer da competição.

Principais mudanças:

Essa é a terceira passagem de Paulo Bonamigo pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Para a estreia no estadual, o Leão terá um time completamente reformulado. Eduardo Baptista, treinador campeão da Copa Verde, deixa o cargo e dá lugar a Paulo Bonamigo, técnico ícone da torcida, com dois acessos pelo Leão.

O elenco também sofreu mudanças drásticas desde o final da Série B, que terminou com a equipe rebaixada à Terceirona. Ao todo, 14 jogadores foram contratados para a próxima tempodada. No entanto, nem todos devem começar a competição como titular. Existem alguns jogadores que vieram lesionados e devem fazer atividades de reforço muscular no clube até estarem aptos para as partidas.

Último título estadual:

Leão foi o campeão estadual em 2019 ()

Já faz algum tempo que o Remo não levanta o caneco do Parazão. A última vez que isso ocorreu foi em 2019. Na ocasião, o Leão bateu o Independente de Tucuruí na final por 2 a 1 no placar agregado. Desde então, o clube viu o maior rival, o Paysandu, ser campeão duas vezes.

Presença de torcidas:

Torcedores do Remo em partida no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal)

Apesar da nova onda de contaminações pela covid-19, o Governo do Pará anunciou que não irá adotar novas medidas restritivas nas praças esportivas do estado. Portanto, a capacidade de público nos estádios segue inalterada, sendo permitida 100% da capacidade de público nas partidas.

Onde acompanhar os jogos:

A transmissão lance a lance de todas as partidas do Remo no Parazão, assim como a cobertura do Campeonato Paraense, você acompanha pelo portal OLiberal.com