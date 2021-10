Remo busca a rescisão de contrato com Dioguinho: 'Não existe mais clima'

O atacante Dioguinho, 25 anos, ao que tudo indica, não vai permanecer no Remo para a próxima temporada. Após informação foi dada pelo colunista de O Liberal, Carlos Ferreira e posteriormente confirmada pela equipe de esportes com uma fonte interna do clube.

A fonte do clube informou que “não existe mais clima entre o jogador e a torcida” para que Dioguinho continue no clube. O Remo conversa de forma interna analisando a situação contratual. O empréstimo de Dioguinho com Ferroviário-CE vai até o final do ano, mesmo com o jogador fora dos planos do clube cearense. As conversas caminham para um acerto entre clube, empresário e jogador nos próximos dias.

Pelo Remo Dioguinho atuou em 45 partidas e marcou seis gols. Esteve no elenco que conquistou o acesso à Série B, atuou na Segundona e marcou seis gols em 2021 com a camisa do Remo, porém, fora de campo Dioguinho foi flagrado três vezes em festas em Belém, a torcida do Remo passou a questionar as situações e a diretoria azulina multou o jogador, que voltou a se envolver em polêmica e em seguida decidiu emprestá-lo ao Ferroviário-CE, para a disputa da Série C, mas não conseguiu seguir no Tubarão, após a eliminação da competição. Pelo clube cearense forma sete partidas e nenhum gol marcado.